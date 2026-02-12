5.3 مليارات درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال 2025

أعلنت شركة أدنوك للحفر، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حققت إيرادات بلغت 18 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8.1 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، وصافي الربح بلغ 5.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، ووصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى مليار دولار.

وتمكنت الشركة من تحقيق عوائد مجزية للمساهمين من خلال النمو القوي في أدائها المالي، المتمثل في تحقيق عائدات رائدة على مستوى القطاع على حقوق الملكية، وتوليد تدفقات نقدية حرة مستقرة، إلى جانب إيرادات العقود طويلة الأجل، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في دعم خطط «أدنوك» لزيادة الإنتاج، من خلال تسريع إكمال الآبار، وخفض تكاليف البئر الواحدة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.

مرحلة جديدة

وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: إن عام 2025 يمثل بداية مرحلة جديدة في «أدنوك للحفر»، حيث حققت فيه أفضل نتائجها، بفضل جهود كوادرها وانضباطهم والتزامهم الصارم بأعلى معايير السلامة.

وأكد استمرار الجهود الهادفة إلى أن تصبح «أدنوك للحفر»، شركة الطاقة الأكثر تقدماً في المنطقة، منوهاً إلى أنه مع توسعها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع كفاءة عملياتها بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التزامها بمعايير الاستدامة، ستستمر الشركة في خلق القيمة والمساهمة في دعم مستقبل قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

توزيعات أرباح

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح عن الربع الرابع للعام 2025 بقيمة 250 مليون دولار «ما يعادل نحو 5.7 فلوس للسهم الواحد»، يتوقع أن توزع خلال النصف الثاني من شهر أبريل عام 2026. ومع احتساب الدفعات السابقة، يرتفع إجمالي توزيعات أرباح السنة المالية 2025 إلى مليار دولار، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المحسنة التي اعتمدتها الشركة أخيراً، على أن تعرض جميع قرارات توزيعات الأرباح المعلنة على المساهمين لإجازتها خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للشركة، بما في ذلك قراري الحد الأدنى السنوي المقترح لعام 2026، والحد الأدنى الإجمالي المخطط لتوزيعات الشركة بقيمة 6.8 مليارات دولار تقريباً للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030.

كما حدد المجلس الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح السنوية لعام 2026 بقيمة 1.05 مليار دولار، في خطوة تؤكد التزام الشركة المستمر بالنمو السنوي المعتمد في سياسة التوزيعات، وتجسد قوة تدفقاتها النقدية، وصلابة مركزها المالي، ونهجها المنضبط في إدارة رأس المال وتخصيصه.

وكانت «أدنوك للحفر»، قد أعلنت خلال فعالية «مجلس أدنوك للمستثمرين»، الذي نظمته شركة «أدنوك» في أكتوبر 2025، اعتمادها لإطارٍ متعدد السنوات لتوزيعات الأرباح، يستهدف توزيعات أرباح لا تقل قيمتها عن 6.8 مليارات دولار للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030، ما يعادل حوالي 1.56 درهم للسهم الواحد، وبعائد تراكمي ضمني يتجاوز 28% تم احتسابه استناداً إلى بيانات السوق المحدثة حتى 11 فبراير 2026. وهو ما يؤكد وضوح الرؤية المستقبلية للشركة ويعزز ثقة المساهمين بها.