54.8 مليار درهم إيرادات «طاقة» خلال 2025

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت 54.8 مليار درهم، بشكل يتوافق إلى حد كبير مع العام السابق، وأظهرت أعمالها في قطاع المرافق مرونتها.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 20.7 مليار درهم، ما يؤكد قدرة المجموعة على تحقيق معدلات ربحية متواصلة وتدفقات نقدية خلال عام شهد تحولات جوهرية.

وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف من 21 مليار درهم في 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى القيود المحاسبية غير المتكررة والمصاريف غير النقدية في قطاعات أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، والنفط والغاز.

وارتفع الدخل الصافي بمعدل 5.6% على أساس سنوي ليصل إلى 7.5 مليارات درهم.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباحٍ ثابتة بقيمة 1.5 فلس للسهم، عن الربع السنوي الرابع من عام 2025 وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، وأرباحٍ متغيرة بقيمة 0.7 فلس للسهم الواحد عن عام 2025، ليصل إجمالي الأرباح السنوية الموزعة في العام إلى 4.45 فلوس للسهم، مقارنة بـ 4.25 فلوس للسهم في عام 2024، كما اقترح المجلس سياسة محدثة لتوزيع الأرباح للفترة 2026 - 2028، والتي ستواصل تضمنها أرباحاً ثابتة وأرباحاً متغيرة، مع استمرار نمو الأرباح الثابتة عاماً بعد عام تماشياً مع السياسة السابقة.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 14.5 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 48.4%، حيث سرعت «طاقة» استثماراتها في مشاريع البنية التحتية لقطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل، بما في ذلك محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية بقدرة 1 جيجاواط، إضافة لتنفيذ مشاريع أخرى. وشهد عام 2025 تركيز «طاقة» على تنفيذ مشاريعها، وتميز بتطورات نوعية عززت نهج الشركة المتكامل ووسعت حضورها العالمي في قطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل.

حوكمة قوية

وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إن إنجازات «طاقة» خلال 2025، تعكس التزاماً واضحاً ببناء بنية تحتية أساسية داعمة للمرونة الاقتصادية ورفاه المجتمع، ومن خلال محافظتها على تطبيق ممارسات حوكمة قوية، واتباع نهج مالي منضبط، والتنويع في قاعدة أصولها، تواصل «طاقة» تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، وتعزيز دورها شريكاً موثوقاً على المدى الطويل في أبوظبي وعلى الصعيد الدولي. وأضاف معاليه أنه بالنظر إلى المستقبل، سيظل التركيز منصباً على دعم أمن الطاقة والمياه، وتعزيز الشبكات، التي ستمكن توريد إمدادات موثوقة لأجيال قادمة.

التوسع الإستراتيجي

وأكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أهمية عام 2025 من حيث التنفيذ المنضبط والتوسع الإستراتيجي في «طاقة»، فقد شهدت فيه تسارعاً كبيراً في إنجاز المشاريع، حيث تمكنت على مستوى المجموعة، من ترسيخ مكانتها شركة مرافق متكاملة رائدة تدفع النمو في قطاعات أعمالها، الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل محلياً وعالمياً، وركزت على الأولويات التي تهيئ الشركة للمستقبل، وتم تسريع إستراتيجيتها الدولية للمياه، وهذا يتضمن الاستحواذ المخطط له على شركة «جي إس إينيما»، وتوسيع شبكات النقل لتعزيز مرونتها، وزيادة قدرة توليد الكهرباء في الأسواق الرئيسية. وأضاف أن إجمالي قدرة توليد الكهرباء لديها الآن، أصبح أكثر من 70 جيجاواط مرتفعاً من 24 جيجاواط في 2020، حيث باتت الطاقة المتجددة تشكل 63.8% من محفظتها، وأكثر من 40% من قدرة تحلية المياه لديها تأتي الآن من محطات تستخدم تقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية، مشيراً إلى أن هذه التطورات مجتمعة تظهر مدى تقدم الشركة نحو تحقيق أهدافها لعام 2030، بما في ذلك زيادة إجمالي قدرة توليد الكهرباء لديها ليصل إلى 150 جيجاواط، ثلثاها من مصادر الطاقة المتجددة.