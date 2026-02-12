طيران الإمارات توسع نطاق الدرجة السياحية الممتازة

أعلنت طيران الإمارات عن توسيع نطاق الدرجة السياحية الممتازة وتقديم تجربة أكثر اتساقاً وارتقاءً لعملائها عبر شبكتها العالمية.

وفي إطار برنامجها المستمر لتحديث الأسطول، تستعد الناقلة لاستكمال تحديث أول طائرة إيرباص A380 بتقسيم الدرجتين، بحلول منتصف أبريل. وسيتم اعادة تجهيز الطائرة بتقسيم الثلاث درجات يضم 76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و437 مقعداً في الدرجة السياحية.

وسيتم تشغيل الطائرة على الرحلات «ئي كيه 903/904» بين دبي وعمّان خلال الفترة من 14 أبريل وحتى 31 مايو، قبل أن تنتقل لتشغيل الرحلات «ئي كيه 139/140» إلى براغ اعتباراً من 1 يونيو. وبحلول شهر نوفمبر تتوقع طيران الإمارات الانتهاء من تحديث جميع الطائرات الإيرباص A380 بتقسيم الطائرتين، وعددها 15 طائرة، إلى تقسيم الثلاث درجات الجديد. كما تخطط الناقلة تشغيل المزيد من الطائرات المحدثة اعتباراً من شهر مارس، حيث سيتم التشغيل إلى البصرة اعتباراً من 1 مايو، ستشغل الرحلات «ئي كيه 945/946» بطائرة البوينج 777-LR300 المحدثة بتقسيم الأربع درجات، لتتاح الدرجة السياحية الممتازة على جميع الرحلات الأسبوعية الخمس إلى البصرة. وإلى نيويورك جون إف كينيدي: اعتباراً من 1 أبريل، سيتم تشغيل الرحلات «ئي كيه 201/202» بطائرة إيرباص A380 محدثة بتقسيم الأربع درجات أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت، على أن تصبح الخدمة يومية اعتباراً من 1 يونيو. وإلى زيورخ: اعتباراً من 1 مارس، ستشغل الرحلات «ئي كيه 85/86» بطائرة الإيرباص A380 بتقسيم الأربع درجات، ما يتيح أكثر من 1500 مقعد أسبوعياً في الدرجة السياحية الممتازة من وإلى زيورخ. وسيتم التشغيل إلى ميلانو: اعتباراً من 10 مايو ستشغل الرحلات «ئي كيه 101/102» بطائرة البوينج 777-LR200 المحدثة بتقسيم الثلاث درجات وتشمل الدرجة السياحية الممتازة. وإلى دبلن: اعتباراً من 25 أكتوبر، ستشغل الرحلات «ئي كيه 165/166» بطائرة البوينج 777-LR200 المحدثة بتقسيم الثلاث درجات، لتتوفر الدرجة السياحية الممتازة على جميع الرحلات الأسبوعية البالغ عددها 21 رحلة إلى دبلن.

كما سيتم التشغيل الى هو تشي منه اعتباراً من 1 مايو، ستُشغّل الرحلات «ئي كيه 392/393» بطائرة البوينج 777-LR200 المحدّثة بتقسيم الثلاث درجات، ما يوفّر أكثر من 600 مقعد أسبوعياً في الدرجة السياحية الممتازة على الرحلات اليومية.والى هونغ كونغ: اعتباراً من 1 أكتوبر، ستتم ترقية الرحلات «ئي كيه 382/383» من طائرة البوينج 777-LR300 إلى طائرة الإيرباص A380، على أن يتم تشغيلها بطائرة الإيرباص A380 المحدّثة التي تضم الدرجة السياحية الممتازة اعتباراً من 1 ديسمبر.

كما سيتم التشغيل الى عنتيبي اعتباراً من 29 مارس (آذار)، ستُشغّل الرحلات «ئي كيه 729/730» باستخدام طائرة الإيرباص A350 الجديدة. والى موريشيوس: اعتباراً من 29 مارس، ستُشغّل الرحلات «ئي كيه 709/710» بطائرة البوينج 777-LR200 المحدّثة بتقسيم الثلاث درجات.

وستبدأ طيران الإمارات اعتباراً من 1 أكتوبر ترقية الرحلات «ئي كيه 362/363» بين دبي وجوانزو، من طائرة البوينج 777-LR300 إلى طائرة الإيرباص A380 بتقسيم الثلاث درجات والتي تتضمن مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.