تستضيفه دبي للمرة الأولى في المنطقة.. اتفاقية تعاون استعداداً لـ "آيكوم دبي 2025"

وقعت اللجنة التنظيمية لـ "آيكوم دبي 2025" اتفاقيّة تعاون مع المجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) وفرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم- الإمارات)، ومركز دبي التجاري العالمي، بهدف تعزيز التعاون فيما بينهم، استعداداً للمؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم دبي 2025) الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير".

وتم توقيع اتفاقية التعاون في متحف الاتحاد بحضور كل من سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، ورئيسة اللجنة التنظيمية لآيكوم دبي 2025، والدكتورة إيما ناردي، رئيسة المجلس الدولي للمتاحف (آيكوم)، وميديا إيكنر، مدير عام المجلس الدولي للمتاحف، وناصر الدرمكي رئيس آيكوم الإمارات، وخالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ "دي إكس بي لايف" الذراع المتكاملة لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي.

واستكمالًا للنجاح الذي حققه "منتدى آيكوم الدولي 2024" الذي استضافه متحف الاتحاد، تُحدّد الاتفاقية أدوار الأطراف الأربعة في تنظيم المؤتمر العالمي خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، وتركز على تعزيز نهج التعاون البناء والمشاركة الفاعلة لضمان تقديم الحدث وفقاً لأعلى مستوى من الجودة والتميز. وتكمن أهمية المؤتمر في تعزيزه للتعلم التفاعلي، وإثراء النقاشات المثمرة، وتقديم رؤى متنوعة، وتشجيع تبادل المعرفة، واستكشاف الثقافات، ما يجعله حدثًا رائدًا في قطاعي المتاحف والثقافة.

ويتوقع أن يستقطب المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم دبي 2025)، أكثر من 4500 من المتخصصين وخبراء المتاحف من جميع أنحاء العالم، ليشكل منصة دولية لعرض الأفكار الجديدة والرؤى المبتكرة التي تعيد تعريف دور المتاحف في عصر التحول العالمي، كما سيشجع المشاركين على تجاوز الأطر التقليدية واستكشاف مفاهيم جديدة في قطاع المتاحف، بهدف تطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ لبناء مستقبل مستدام للمتاحف والمجتمعات التي تخدمها، إلى جانب استعراض فرص التعاون الإقليمي والعالمي. وسيشهد المؤتمر تنظيم "معرض المتاحف"، الذي سيقدم من خلال أجنحته نظرة على أحدث الابتكارات في مجال المتاحف، مسلطًا الضوء على الحلول الإبداعية وفرص الشراكة، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والابتكار.

وفي هذا الإطار، أكدت سعادة هالة بدري، أن مؤتمر "آيكوم دبي 2025" يمثل منصة دولية مبتكرة تتيح أمام خبراء المتاحف والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم إمكانية تبادل الأفكار والخبرات والمعرفة، وتعزيز الشراكات الدولية في قطاع المتاحف، مشيرة إلى أن استضافة دبي للمؤتمر يعكس ريادتها ودورها في إثراء الحراك الثقافي العالمي. وقالت: "تواصل دبي بفضل طموحاتها وتطلعاتها المستقبلية توطيد جسور التواصل بين الثقافات، وتحويل المتاحف إلى مراكز معرفية، وتفعيل دورها في دعم المشهد الثقافي العالمي وحفظ وصون التراث غير المادي"، لافتة إلى أهمية دور المؤتمر العام "آيكوم دبي 2025" في استشراف مستقبل المتاحف وتوجهاتها، وتطوير مبادراتها وأنشطتها المختلفة وتمكينها من خدمة مجتمعاتها.

وأكّد ناصر الدرمكي، رئيس آيكوم الإمارات، أنّ توقيع هذه الاتفاقية الخاصة بتعزيز التعاون لاستضافة المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم دبي 2025) يمثل إنجازًا فارقًا يعكس طموح الإمارات في تعزيز دورها الثقافي عالميًا، وقال: "نسعى من خلال هذا الحدث إلى دعم الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، وجمع المختصين في القطاع لإعادة تشكيل مستقبل المتاحف بما يترك إرثًا ثقافيًا مستدامًا للأجيال القادمة."

يُذكر أن المجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) الذي تأسس في العام 1946 تحت مظلة الأمم المتحدة، يُعدّ منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته أكثر من 50 ألف متخصص من 120 دولة، إلى جانب ما يقارب 20 ألف متحف حول العالم، وكان فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم- الإمارات) قد تقدم بالتعاون مع "دبي للثقافة" وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 2021 بملف الإمارات لاستضافة المؤتمر العام لـ "آيكوم 2025” في دبي. وتقديراً لمكانة دولة الإمارات ودور دبي البارز في مجال حفظ الثقافة والتراث، والنهج التي تتبناه في تطوير اقتصادها الإبداعي، قام المجلس الدولي للمتاحف باختيار دبي من بين قائمة المدن المنافسة لاستضافة المؤتمر.