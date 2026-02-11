كيرنو تدشّن أول منشأة تصنيع تكنولوجية من فئة المؤسسات في دبي

استضافت كيرنو إنتربرايسز، الشركة المصنعة لمعدات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، جولة حصرية بدعوة خاصة لمنشأتها الصناعية المرتقبة في واحة دبي للسيليكون (DSO) يوم 10 فبراير. وشهد الحدث حضور نخبة من الشركاء والعملاء وممثلي وسائل الإعلام، حيث استعرضت الشركة عملياتها المتكاملة لتصنيع تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات داخل الدولة، مسلطة الضوء على دورها المحوري في دعم تطوير القدرات الإنتاجية التكنولوجية المحلية.

وأكدت الشركة

وقال كريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيرنو، تتمثل أهدافنا الرئيسية في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز حصتنا في السوق الإقليمية، والتوسع دولياً انطلاقاً من دبي. اليوم، يُمكّننا خط إنتاج SMT من إنتاج ما يصل إلى 60,000 خادم سنوياً، مع وجود خط إنتاج ثانٍ جاهز لمضاعفة هذه الطاقة الإنتاجية. خلال السنوات الثلاث القادمة، نهدف إلى تحقيق حصة سوقية تتجاوز 10% في أسواقنا الرئيسية، مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، والكفاءات، والتكنولوجيا.

وأضاف، نحن نجمع بين الخبرة التقنية العالمية والتنفيذ المحلي للتصنيع. وبينما نستفيد من معايير تقنية عالمية رفيعة المستوى، فإن جميع عمليات التصنيع الأساسية - بما في ذلك إنتاج اللوحات الأم وتجميع الخوادم - تتم في موقعنا في دبي باستخدام خط إنتاج SMT الخاص بنا. لا نستعين بمصادر خارجية للتصنيع، مما يضمن تحكماً كاملاً في الجودة، ومواعيد التسليم، والقدرة التنافسية التقنية.

وتشتمل المنشأة على خطوط تصنيع متقدمة تضم آلات التركيب السطحي (SMT)، وخط تجميع آلي للوحات الدوائر المطبوعة (PCB)، إضافة إلى غرف نظيفة من فئة ISO 7 مخصصة للإلكترونيات الدقيقة. كما تعتمد على أنظمة متطورة لمراقبة العمليات، مع دقة تموضع تصل إلى 15 ميكرومتراً لكل مكوّن SMT، وأنظمة فحص بصري ثلاثي الأبعاد وأشعة سينية للوحات الدوائر المطبوعة، بما يتيح إنتاجية تصل إلى 180,000 مكوّن إلكتروني دقيق في الساعة.

وترتكز عمليات كيرنو على فرق بحث وتطوير مقرّها دولة الإمارات العربية المتحدة، وملكية محلية للملكية الفكرية، وفرق هندسية متخصصة، إلى جانب سلسلة إمداد عالمية متنوعة ومنظمة دعم عملاء محلية. وقد تم تصميم المنشأة خصيصاً لتقليل أوقات التسليم، مع ضمان الامتثال لأعلى معايير المؤسسات ومراكز البيانات.

وتضم منصات كيرنو التكنولوجية خوادم ذكاء اصطناعي من فئة المؤسسات مخصصة للتدريب والاستنتاج، مستندة إلى أحدث أجيال وحدات معالجة الرسوميات (GPU) عالية الأداء من أبرز الشركات العالمية في تصنيع أشباه الموصلات. وتشمل مجموعة المنتجات أنظمة ذكاء اصطناعي مدعومة بمعالجات NVIDIA وAMD، وخوادم x86 متكاملة، إلى جانب حلول تخزين البيانات، والتحليلات، ومنصات مؤسسية مصممة لتلبية متطلبات مراكز البيانات والبيئات الحرجة.

وشهد الحدث الإطلاق الرسمي لعمليات كيرنو في مجال تصنيع التكنولوجيا على مستوى المؤسسات، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية المحلية، وتعزيز قطاع إنتاج التكنولوجيا المتقدمة.

ولم يقتصر الحدث على استعراض إمكانات الإنتاج فحسب، بل أبرز أيضاً الدور الاستراتيجي الذي تؤديه كيرنو في تقليل أوقات التسليم، وتوطين الملكية الفكرية، وتمكين تصنيع بنية تحتية تقنية آمنة على مستوى المؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة — وهي قدرات لم تكن متاحة سابقاً على نطاق واسع في السوق المحلية.

وتضمّن الحدث جولة إرشادية متكاملة قادها فريق البحث والتطوير والهندسة في كيرنو، قدّم خلالها عرضاً شاملاً لمراحل التصنيع من البداية وحتى النهاية. وانطلقت الجولة من مناطق تقنية التركيب السطحي (SMT) وتقنية التركيب عبر الفتحات (THT)، مروراً بغرفة الخوادم وغرفة وحدات التغذية غير المنقطعة (UPS)، لتشمل لاحقاً مراحل الاختبار، وتصنيع الحلول المخصصة، ووحدة التجميع، ثم التجميع النهائي وضمان الجودة، واختُتمت الجولة عند رصيف الشحن.

وقال كريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيرنو: «تؤكد هذه المنشأة أنه يمكن تصميم وبناء وتوسيع نطاق تصنيع التكنولوجيا على مستوى المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتلبية الاحتياجات والاستخدامات بالغة الأهمية». وأضاف: «تُبرز هذه الجولة الإمكانات المحلية التي طوّرناها، بدءاً من البحث والتطوير والهندسة، وصولاً إلى تصنيع التكنولوجيا المتكاملة داخل الدولة».

ومن جانبه، صرّح جين أوستروفسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للإيرادات في كيرنو: «تتجاوز مهمة كيرنو حدود التوطين». وأضاف: «من خلال المساهمة في تحقيق السيادة التكنولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، نعمل على بناء شراكات تجارية وتقنية طويلة الأمد مع أبرز الرواد العالميين، لنضع بذلك أساساً لصناعة تصنيع متقدمة ومستدامة بمليارات الدولارات في الدولة».

كما أكّد تيرو مارياماكي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في كيرنو، أن البنية الهندسية للمنشأة صُمّمت وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن القابلية للتوسع، والأداء العالي، والموثوقية اللازمة لتلبية متطلبات مراكز البيانات والبيئات الحرجة. وبدورها، أوضحت آنا سيريبريانيكوفا، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية للعمليات في كيرنو، أن المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في كفاءة التصنيع، وتقليل أوقات التسليم، وضمان الامتثال لأعلى معايير الجودة على مستوى المؤسسات.