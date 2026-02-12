«بوسطن كونسلتينج»: الإمارات تقود الذكاء الاصطناعي عالمياً

كشفت دراسة حديثة لمجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» عن أن دولة الإمارات تمكنت من ترسيخ مكانتها الدولية الرائدة أحد أبرز قادة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث تصنف الدراسة 42% من مؤسسات الأعمال في الإمارات الآن ضمن فئة رواد الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة أن المؤسسات في دولة الإمارات تواكب بصورة لافتة نظراءها العالميين في هذا المجال، وتظهر تقدماً استثنائياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى مؤسساتها المختلفة.واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء 200 من القيادات التنفيذية العليا، إلى جانب تقييم لـ41 وظيفة من القدرات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى 7 قطاعات رئيسية.

وأظهرت النتائج أن 37% من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مرحلة «التوسع» فيما يتعلق بالنضج في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وهو ما يعكس تحولاً حاسماً من المشاريع التجريبية المحدودة إلى التطبيق على كل المؤسسات، إذ تتصدر دولة الإمارات المشهد إقليمياً بمتوسط درجة نضج للذكاء الاصطناعي تبلغ 46 نقطة، بينما لم تتجاوز نسبة المؤسسات التي سجلت تباطؤاً في تبني الذكاء الاصطناعي 13%.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تظهر الدراسة تقدماً ملموساً في تضييق فجوة تبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأسواق العالمية، حيث باتت 39% من مؤسسات المنطقة تصنف ضمن فئة رواد الذكاء الاصطناعي، مقابل متوسط عالمي يبلغ 40%.