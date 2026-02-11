الإمارات الوجهة الأولى لهجرة الأثرياء

ذكرت شبكة سي إن بي سي، أن الإمارات تصدّرت قائمة الوجهات الأكثر جذباً للأثرياء بفضل عدم فرض ضريبة دخل شخصية أو ضرائب على الثروة أو أرباح رأس المال، إضافة إلى «التأشيرة الذهبية».

وأشارت الشبكة إلى تقديرات مؤسسة «هينلي آند بارتنرز» بأن الإمارات سجلت صافي تدفق بنحو 9800 مليونير العام الماضي، وهو الرقم الأعلى عالمياً.

وبحسب خبراء لم تعد قرارات الانتقال مدفوعة فقط بالسعي وراء النمو أو المزايا الضريبية، بل باتت ذات طابع دفاعي يركز على حماية الأصول، وضمان استمرارية الثروة للأجيال القادمة.

وشهدت حركة انتقال العائلات الأكثر ثراء في العالم عبر الحدود تسارعاً غير مسبوق، في ظاهرة يصفها خبراء بأنها أكبر موجة هجرة للثروات الخاصة تم تسجيلها على الإطلاق.

ووفقاً لتقرير صادر عن بنك «يو بي إس» السويسري، فإن 36% من بين 87 مليارديراً شملهم الاستطلاع انتقلوا بالفعل إلى دولة أخرى خلال 2025، فيما يدرس 9% آخرون القيام بالخطوة ذاتها.