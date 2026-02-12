581 مليوناً أرباح «أم القيوين الوطني» العام الماضي

بلغ صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد خصم الضريبة 581 مليون درهم، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بعام 2024.وأظهرت البيانات المالية للبنك، ارتفاع إجمالي أصوله إلى 22.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، بنمو قدره 28% مقارنة بـ 17.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.

كما ارتفعت القروض والتسهيلات بنسبة 17% لتصل إلى 9.1 مليارات درهم، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 38% لتبلغ 15.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المتعاملين.وسجل إجمالي حقوق المساهمين نمواً بنسبة 9% ليصل إلى 6.6 مليارات درهم.

وبلغت كفاية رأس المال 30.67% في نهاية ديسمبر الماضي، لتظل أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية «بازل 3».

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس قوة الأسس التي يرتكز إليها البنك، وتميز أدائه في المؤشرات المالية المختلفة، مدعوماً برؤية استباقية لإدارة المخاطر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للتشريعات واللوائح. وأضاف أن النهج الذي يركز على خدمة العملاء أثبت نجاحه، وهو ما يتجلى في نمو الأرباح والأصول والودائع.