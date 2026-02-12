«إي آند موني» تحصل على رخصة «شركة تمويل» من المصرف المركزي

أعلنت منصة «إي آند موني» حصولها على رخصة «شركة تمويل» من مصرف الإمارات المركزي. وخلال السنوات الماضية، أسهمت «إي آند موني» في إعادة صياغة طرق الدفع وإرسال واستقبال الأموال بالنسبة إلى الأفراد.

ويعتمد أكثر من 2 مليون عميل على المنصة لإجراء المدفوعات اليومية والتحويلات الدولية والإنفاق عبر البطاقات. وتتوسع «إي آند موني» مع هذه الرخصة إلى مرحلة ما بعد خدمات المدفوعات لتشمل الإقراض، لتفتح آفاقاً جديدة أمام الأفراد للحصول على الخدمات المالية التي يحتاجونها.

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركتي «إي آند لايف» و«إي آند إنترناشونال»: «تتميز دولة الإمارات باقتصاد رقمي متقدم يتيح لنا العمل على توفير المزيد من خدمات الائتمان والإقراض لتكون متاحة للجميع.

وتعيد «إي آند موني» صياغة كيفية تقييم الائتمان وتقديمه، عبر قدرات متقدمة في تحليل البيانات والتكنولوجيا لإتاحة الفرصة أمام الأشخاص للاستفادة من الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم».