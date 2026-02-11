«جسباي» تفتتح مقراً إقليمياً في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة «جسباي»، الرائدة عالمياً في حلول بنية الدفع للمؤسسات والبنوك، عن توسيع عملياتها لتشمل الشرق الأوسط من خلال افتتاح مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن استراتيجية التوسع الدولي لشركة «جسباي»، مع تعزيز تركيزها على خدمة التجار المؤسسيين والبنوك والمؤسسات المالية في المنطقة. وسيدعم مقرها في مركز دبي المالي العالمي تعزيز التواصل مع الشركاء الحاليين، وخاصة مع استمرار نمو الطلب على حلول الدفع المؤسسية.

وبالتوازي مع تسارع أنشطة التجارة الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه الشركات سريعة النمو في عدد من القطاعات، مثل الطيران والضيافة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، تحديات متزايدة نتيجة لتعدد العملات الإقليمية وتغير اللوائح التنظيمية وتنوع طرق الدفع المحلية.

وحرصاً منها على تسهيل هذه العمليات، توفر منصة «جسباي» لإدارة المدفوعات بنية موحدة وموثوقة تساعد المؤسسات على تحسين معدلات الموافقات وخفض التكاليف، إلى جانب تبسيط الامتثال، وتوسيع نطاق عملياتها بسلاسة داخل أسواق دول الخليج والعالم، مع اكتساب قدر أعلى من الموثوقية على مستوى المؤسسات.

ويظهر إنشاء العمليات في مركز دبي المالي العالمي التزام «جسباي» طويل الأمد بتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على بناء بنية تحتية لعمليات الدفع بطابع مؤسسي، وتكون في نفس الوقت منظمة وموثوقة على مستوى المنطقة. وباعتباره مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة تنظيمية قوية، وبنية تحتية متينة، وإمكانية الوصول إلى الكوادر المؤهلة بمستوى عالٍ من الخبرة والاحترافية.

وتخطط «جسباي» للاستفادة من هذه المزايا، والعمل عن كثب مع البنوك والمكتسبين من البنوك أو المؤسسات التي تتعامل مع التجار لقبول المدفوعات عبر بطاقات الائتمان أو الخصم، يضاف إلى ذلك الشبكات وشركاء المنظومة على مستوى المنطقة، من أجل تقديم حلول دفع قابلة للتوسع وتتمتع بالموثوقية، وتكون مصممة خصيصاً للشركات التي تعمل في الأسواق العالمية.

وقال شيتال لالواني، الشريك المؤسس ومدير العمليات في «جسباي»: لقد عملت «جسباي» على تطوير بنية أساسية للدفع لدعم التجارة المؤسسية عالية الأهمية على نطاق عالمي لأكثر من عقد من الزمن. إننا نعمل بدرجة عالية من الحماسة لنقل هذه الخبرات إلى منطقة الشرق الأوسط، والتعاون مع التجار والبنوك والشبكات والمنظومة الأوسع بأكملها، لبناء بنية تحتية للدفع آمنة وقابلة للتوسع، وتكون قادرة على دعم الاقتصاد الرقمي سريع التطور في المنطقة.

من جهته، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا انضمام «جسباي» إلى أهم منظومة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية. ومن خلال وجودها في المركز، ستسهم «جسباي» في تعزيز الاقتصاد الرقمي المتنامي، ودعم دور مركز دبي المالي العالمي كمحفز للابتكار المالي، والتأكيد على مكانة دبي كواحدة من أفضل أربعة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية.

وفي ضوء خبرتها في تطوير بنية الدفع لأكثر من عقد، تدعم «جسباي» ما يزيد على 500 شركة وبنك عالمي، بما في ذلك «آجودا» و«أمازون» و«فليبكارت» و«غوغل» و«إتش إس بي سي» و«إنديغو» و«سويجي» و«أربان كومباني» و«زيبتو»، وغيرها الكثير. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من حلول الدفع، تشمل إدارة المدفوعات المتكاملة والمصادقة، وترميز المدفوعات والمطابقة وحلول مكافحة الاحتيال، بالإضافة إلى بوابات دفع شاملة بالعلامة البيضاء وبنية دفع فورية مخصصة للبنوك. وتُمكّن هذه القدرات الشركات والبنوك من تقديم تجارب دفع سلسة وموثوقة وقابلة للتوسع للمستهلكين النهائيين.

وتعليقاً على التركيز الإقليمي لـ«جسباي»، قال ناكول كوثاري، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ: من خلال تأسيس حضورنا في الشرق الأوسط عبر مركز دبي المالي العالمي، نواصل مهمتنا في بناء حلول دفع مبتكرة تعتمد على فهم عميق للأسواق المحلية. وبما أن المنطقة تحمل إمكانات هائلة، فإننا نستثمر في شراكات طويلة الأمد مع الشركات والبنوك لمساعدتها على بناء بنية دفع جاهزة للمستقبل وقابلة للتوسع عبر الأسواق.

ويعكس هذا التوسع رؤية «جسباي» طويلة المدى لتمكين المدفوعات المفتوحة والمتوافقة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عالمياً. ومع وجود فريق مكون من أكثر من 1500 خبير في المدفوعات يعملون في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، تتمتع «جسباي» بموقع استراتيجي لإعادة تشكيل مشهد المدفوعات في الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع فريقها الإقليمي، مع التركيز على تطوير الأعمال، والهندسة التقنية والشراكات.