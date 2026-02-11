20.58 مليون درهم أرباح «أرامكس» في 2025

بلغ صافي أرباح شركة «أرامكس» خلال العام الماضي 20.58 مليون درهم، بتراجع نسبته 85%، مقارنة بأرباح قدرها 141.8 مليون درهم خلال 2024. وبلغت إيرادات المجموعة 6.36 مليارات درهم خلال 2025، مسجلة زيادة بنسبة 1% على أساس سنوي، فيما بلغت إيرادات الربع الرابع 1.7 مليار درهم، وبلغ صافي أرباح الربع الرابع 7.517 ملايين درهم، مقارنة بـ65.66 مليون درهم في الفترة نفسها من 2024، بتراجع 89%.

وأرجعت الشركة تراجع الربح الإجمالي على أساس سنوي خلال السنة المالية والربع الرابع إلى التحول في مزيد من الإيرادات، إلى جانب ضغوط التسعير في بعض الأسواق. كما أثرت ضغوط التكاليف الناتجة عن التضخم واستثمارات البنية التحتية على هوامش قطاع الشحن المحلي السريع، في حين حافظت هوامش قطاع خدمات الشحن على استقرارها على أساس سنوي، مع تأثر هوامش الربع الرابع بإعادة تصنيف محاسبي لبعض التكاليف التشغيلية.

وقالت الشركة في إفصاح منفصل إن مجلس إداراتها ناقش تأثير انخفاض الأرباح الناتج عن المصاريف الاستثنائية المرتفعة، وعليه قرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العمومية بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وقال نيكولاس سيبويه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرامكس» بالإنابة: تعكس نتائجنا في عام 2025 قوة ومرونة نموذج أعمال «أرامكس» المتنوع، واستمرار تنفيذ برنامج التحول واستراتيجيتنا لقطاعات الأعمال. ولا تزال توجهات الاقتراب من أسواق المستهلكين النهائية والتغيرات في مسارات التجارة العالمية تؤثر على نسب مساهمة مختلف القطاعات في الإيرادات والهوامش الربحية، ومع ذلك حققنا أداء متوافقاً مع توقعاتنا، نتيجة لنهجنا الثابت في ضبط التكاليف والتقدم المستمر في تنفيذ برنامج التحول «أكسيلريت 28».

وأضاف: يعكس الأداء القياسي للإيرادات الذي حققته المجموعة في ديسمبر قوة شبكتنا وكفاءة فرقنا خلال موسم الذروة. ومع دخولنا عام 2026 سيبقى تركيزنا الرئيسي متمحوراً حول تعزيز استفادتنا من مبادرات التحول، وتحسين الأداء عبر تطوير الخدمات، وترسيخ مكانة أرامكس لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.