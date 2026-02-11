الإمارات أحد أبرز لاعبي المنطقة في صفقات الاندماج والاستحواذ

كشف تقرير «إرنست ويونغ» أن دولة الإمارات أحد أبرز اللاعبين في صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025، حيث استأثرت بأكبر ثلاث صفقات اندماج واستحواذ في المنطقة.

وذكر التقرير أن صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار في الإمارات لعبت دوراً محورياً بوصفها من أبرز محركات نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاءت في الصدارة صفقة استحواذ شركة «أو إم في» النمساوية العملاقة وشركتها التابعة «بورياليس» على حصة قدرها 64% في شركة «بروج» مقابل 16.5 مليار دولار. وتلا ذلك استحواذ «لِعماد القابضة»، المملوكة لحكومة أبوظبي، على حصة 84.76% في «مدن القابضة» مقابل 13.8 مليار دولار. أما ثالث أكبر صفقة فتمثلت في استحواذ «ملتيبلاي جروب»، وهي شركة استثمار قابضة مقرها أبوظبي، على حصة 42.2% في «تو بوينت زيرو» مقابل 7.7 مليارات دولار.

وتصدرت الإمارات النشاط المحلي بتسجيل 131 صفقة، مدعومة ببيئة أعمال جاذبة، وأطر تنظيمية مستقرة، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية. كما واصلت الدولة الحفاظ على مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، مدعومة بنمو أحجام التجارة، وقوة الطلب المحلي، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. وسجلت قطاعات التكنولوجيا، والشركات المهنية والخدمات، والمنتجات الصناعية المتنوعة أعلى عدد من الصفقات خلال 2025. وساهم هذا الزخم في ترسيخ مكانة الإمارات كأحد أبرز مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، حيث شكّلت 49% من إجمالي عدد الصفقات الواردة و92% من إجمالي قيمتها.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة سجلت نمواً قوياً بنسبة 26% في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ خلال 2025، مع تسجيل 884 صفقة مقارنة بـ701 صفقة في 2024. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات 106.1 مليارات دولار مسجلة ارتفاعاً بنسبة 15% مقارنة بقيمة بلغت 92.3 مليار دولار في العام السابق. وهيمنت دول مجلس التعاون الخليجي على نشاط الصفقات في هذه الفترة، مع تسجيلها 685 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 102.1 مليار دولار.

جاء هذا التوسع مدفوعاً بشكل رئيسي بالأطر التنظيمية الداعمة، واستمرار مبادرات التنويع الاقتصادي، إلى جانب اتباع نهج منضبط في إبرام الصفقات. وظلت الصفقات العابرة للحدود المحرك الرئيسي لنشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة، حيث شكّلت 54% من إجمالي عدد الصفقات و61% من إجمالي قيمتها.

واستحوذ قطاع المصارف وأسواق رأس المال على 14% من إجمالي قيمة الصفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025. وتواصل البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة توسيع استثماراتها في البنوك الهندية وشركات التمويل غير المصرفي، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الهند، وارتفاع الطلب على الائتمان، ومتانة النظام المالي، واتساع قاعدة المستخدمين الرقميين. ومن أبرز الصفقات التي تم تنفيذها، صفقة بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 4.4 مليارات دولار مع بنك RBL، واستثمار شركة «آي إتش سي» بقيمة 1.1 مليار دولار في شركة «سمّان كابيتال»، إلى جانب استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار في بنك IDFC FIRST.

وقال براد واتسون، رئيس «EY-Parthenon» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يؤكد الأداء القوي لسوق صفقات الاندماج والاستحواذ في 2025 على مرونة السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفع كل من عدد الصفقات وقيمتها بشكل ملحوظ. وكانت الصفقات العابرة للحدود المحرك الرئيسي لهذا الزخم، ما يعكس تزايد رغبة الشركات في التوسع الدولي وتنويع محافظها الاستثمارية. كما واصلت الحكومات الاستثمار بوتيرة مستقرة، مدعومة بنمو اقتصادي قوي، ومستويات منخفضة من الدين العام، ودعم صناديق الثروة السيادية، إلى جانب مبادرات أوسع للتنويع الاقتصادي. وأسهم ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز هذا الزخم الإيجابي».