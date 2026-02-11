الإمارات ممثلاً جغرافياً لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي "الكوديكس"

فازت دولة الإمارات بمنصب الممثل الجغرافي لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي "الكوديكس" للفترة من 2026 إلى 2028، للمرة الأولى وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للهيئة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وتم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في سعادة موزة سهيل المهيري نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي.

يعكس هذا الفوز الثقة الدولية بالقدرات الريادية لدولة الإمارات، وإسهاماتها المؤثِّرة في تطوير المواصفات الغذائية وتعزيز منظومة السلامة الغذائية على المستوى العالمي.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتزايدة لدولة الإمارات في المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، ويعزِز حضورها في صياغة السياسات والمعايير الدولية، بما يواكب رؤية الدولة والقيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وضمان سلامة الغذاء، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بكفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على قيادة الملفات الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي.

ويعزز هذا الاختيار توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ويتيح تمثيل إقليم الشرق الأدنى في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي، وهو موقع يتميز بأهميته الاستراتيجية حيث يشارك الممثل الجغرافي في رسم التوجهات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية وإدارة برامج هيئة الدستور الغذائي الخاصة بالمواصفات الغذائية الدولية، بما يضمن مراعاة خصوصية دول الإقليم من حيث الأنماط الغذائية والظروف الإنتاجية والاقتصادية والصحية.

وتعد سعادة موزة المهيري من القيادات الوطنية ذات الخبرة الإدارية والعلمية الممتدة لأكثر من خمسة وعشرين عاماً في العمل الحكومي، وأسهمت في تأسيس منظومة الرقابة الغذائية في إمارة أبوظبي ما عزز من مكانة الإمارة في مؤشرات السلامة الغذائية العالمية بتحقيقها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.

وتتولى سعادتها رئاسة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، وتعمل على تنسيق الموقف الوطني في اجتماعات (الكوديكس)، وإعداد الدراسات والمقترحات التي تدعم تطوير المواصفات الدولية، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة ويعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري أن انتخاب دولة الإمارات لهذا المنصب الدولي المرموق يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها بمجال الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، ويعزز حضورها شريكا رئيسيا في صياغة السياسات الغذائية العالمية.

وقالت سعادتها إن هذا الاختيار يرسخ ثقة المجتمع الدولي في القدرات التنظيمية والعلمية لدولة الإمارات، ويمنحها فرصة أكبر لتأكيد دورها الريادي داخل المنظمات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، وجاء هذا الفوز نتيجة للممكنات التي تمتلكها الدولة، والمتمثلة في السمعة الإيجابية والمصداقية العالية التي تحظى بها في المحافل الدولية، إضافة إلى حصولها على مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية المرتبطة بالأمن الغذائي، فضلاً عن الخبرة الفنية والعلمية الواسعة في مجالات سلامة وجودة الأغذية والمواصفات الغذائية، والقدرات المؤسسية المتطورة في مجال الرقابة على الأغذية وتحليل المخاطر وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب المشاركة الفاعلة والمستمرة في أعمال لجان الدستور الغذائي المختلفة.

وأشارت سعادتها إلى أن هذا المنصب يمثل مسؤولية والتزاماً بمواصلة دعم هيئة الدستور الغذائي والعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سلامة الغذاء وتطوير مواصفات دولية تعكس احتياجات الإقليم، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، ويمنح الإمارات فرصة أكبر لقيادة الحوار العالمي حول قضايا الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.

وأكدت أن الدولة ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتطوير معايير مبتكرة تدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزز من مكانة الإمارات منصة عالمية للابتكار الغذائي، مشيرة إلى أن هذا الفوز لا يمثل إنجازاً وطنياً فحسب، بل يشكل أيضاً فرصة سانحة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتجسيد التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المستهلك وضمان استدامة النظم الغذائية على مستوى العالم.