«المالية» تعلن صدور قرار بتحديد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي

أعلنت وزارة المالية صدور القرار الوزاري رقم (336) لسنة 2025 بإضافة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، المنشأة في إمارة دبي بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022، إلى تعريف السلطة المختصة الوارد في القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والمستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبموجب القرار تُعد سلطة (VARA) من ضمن السلطات المختصة لأغراض الأنشطة المؤهلة لخدمات إدارة الصناديق وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات.

وتؤكد وزارة المالية التزامها بضمان الوضوح واليقين والتوافق عبر الإطار التنظيمي والضريبي، مع الاستمرار في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً رائداً للخدمات المالية والاستثمارية.