«محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة» تطلق برنامج «رواد الغد»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق البرنامج الوطني المستدام «رواد الغد»، الذي تم تطويره بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات لدمج ريادة الأعمال الجامعية مع الاحتياجات الاقتصادية والمؤسسية الحقيقية، ليؤسس مساراً مباشراً من الأوساط الأكاديمية إلى الشركات، ويسرع من إنشاء مشاريع إماراتية قابلة للتوسع.

وتسهم المبادرة في مد جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، من خلال منح طلاب الجامعات الإماراتيين الموهوبين فرصة اختبار التحديات الواقعية التي تواجه الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات. كما أنها تدعم الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، وتعزيز مكانتها مركزاً رائداً منافساً وجاذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإماراتية.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: إطلاق برنامج «رواد الغد» يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بوصفها خطوة استراتيجية أخرى في تعزيز مكانة دبي مركزاً مهماً لريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال توفير مسار عملي يبدأ من مرحلة التعليم ويتطور لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، ما يسهم في تعزيز المواهب الإماراتية التي تنخرط ضمن منظومة ريادة الأعمال في الإمارة. وتعكس هذه المبادرة مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يميز منهجية دبي نحو التحول الاقتصادي، ويعكس التزامنا بتوفير الدعم الحكومي المتواصل لرواد الأعمال، كما أنها تنسجم مع إحدى الأولويات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33 في دعم جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين المبدعين ممن يتمتعون بالتفكير الاستشرافي، وسط المشهد التنافسي العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها قالت رزان بشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز الإمارات: يجسد برنامج «رواد الغد» التزامنا بتحويل إمكانات الشباب الإماراتيين إلى أثر اقتصادي حقيقي. ومن خلال ربط ابتكارات الجامعات بتحديات فعلية من الجهات الحكومية والخاصة، يوفر البرنامج مساراً مباشراً من التعليم إلى تأسيس شركات قابلة للنمو والتوسع. وبالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين لبناء حلول جاهزة للسوق ومتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

ويتيح البرنامج للطلاب الإماراتيين والمشاريع الناشئة في الجامعات، العمل ضمن فرق متعددة التخصصات لمعالجة الاحتياجات الملحّة في مختلف القطاعات الرئيسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات، من أجل توفير حلول فعالة، وتقديم قيمة اقتصادية مجدية. وتوفر إنجاز الإمارات إرشادات عملية وفق أطر محددة، وبرامج توجيهية وجلسات تعلم لتحديد التحديات وإيجاد الحلول لها، ما يساعد الطلاب على الارتقاء بأفكارهم وتحويلها إلى نتائج عملية ومجدية تجارياً. وتتبنى منظومة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحلول الواعدة لمواصلة تطويرها، وتسهيل دخولها السوق، ومنحها فرص التمويل وخبرات توسيع نطاق الأعمال.