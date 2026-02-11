سلطة دبي البحرية تجدد دعوتها للالتزام بقواعد الملاحة الآمنة والسلامة البحرية

جددت سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة دعوتها إلى الالتزام التام بقواعد الملاحة الآمنة وتعليمات السلامة البحرية من قبل جميع ملاك ومشغلي وربابنة وأطقم الوسائل والأنشطة البحرية في دبي، بما في ذلك الوسائل والأنشطة المخصصة للرياضات المائية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وصون البيئة البحرية في إمارة دبي.

جاء ذلك بالتعميم الصادر عن سلطة دبي البحرية للشركات التي تقدم وتوفر خدمات الأنشطة البحرية الترفيهية للمتعاملين، وأكدت السلطة أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها المتواصل على تعزيز منظومة الأمن البحري، وتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في تنظيم وإدارة الأنشطة البحرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأنشطة البحرية الآمنة والمستدامة، مشددة على أن الالتزام بالتشريعات المعتمدة يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مستخدمي البحر.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن دبي تواصل تطوير بيئة تنظيمية بحرية متقدمة، تجمع بين المرونة التشريعية والالتزام الصارم بمعايير السلامة الدولية، موضحاً أن الامتثال لقواعد الملاحة الآمنة يعكس مستوى الوعي والمسؤولية، الذي تتميز به المنظومة البحرية في الإمارة، ويعزز ثقة المجتمع المحلي والزوار بالأنشطة البحرية المختلفة. وأضاف المدير التنفيذي للسلطة أن السلطة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع مرتادي البحر، من خلال التأكيد على الالتزام بالمناطق المخصصة للأنشطة البحرية، وارتداء معدات السلامة، وضبط السرعات، والتقيد بالتعليمات التشغيلية المعتمدة، إلى جانب الاستعداد الدائم لحالات الطوارئ، بما يضمن تجربة بحرية آمنة ومستدامة للجميع.

وأشارت سلطة دبي البحرية إلى أن هذه الرسائل التوعوية مدعومة بمواد إرشادية تبرز السلوكيات البحرية الآمنة وأفضل الممارسات المعتمدة، ويقدمها بأسلوب مبسط، يسهم في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الامتثال لدى مختلف فئات مستخدمي البحر.

وتشمل التعليمات على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بالمناطق المحددة للأنشطة البحرية، وعدم دخول المناطق المحظورة دون تصريح رسمي، وعدم استخدام الوسائل البحرية غير المرخصة أو منتهية الصلاحية، إلى جانب ضرورة حمل التراخيص والوثائق السارية وإبرازها للسلطات المختصة عند الطلب، كما دعت السلطة إلى القيادة بسرعة آمنة وتجنب السلوكيات المتهورة أو المزعجة، وتشغيل الأنوار الملاحية عند انخفاض مدى الرؤية، والالتزام بارتداء سترات النجاة أثناء ممارسة الرياضات المائية.

وأكدت سلطة دبي البحرية ضرورة الامتثال بإبراز التصريح الممنوح من سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمتضمن لأهم إرشادات السلامة البحرية أثناء ممارسة تلك النشاطات، والتي تلزم الشركات بضرورة إبرازها وتوضحيها وعرضها لاطلاع مستخدمي وممارسي الأنشطة البحرية عليها.

وتواصل سلطة دبي البحرية تنفيذ حملات توعوية ميدانية ورقمية موسعة لتعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية، وتشجيع الاستخدام الآمن والمنظم للوسائل البحرية، بما يدعم استدامة البيئة البحرية، ويعزز مكانة دبي وجهة بحرية عالمية، تجمع بين الأمان والكفاءة والتميز.