"الأعمال الخيرية العالمية" تبني 140 مجمعا خيريا خارج الدولة في 2025

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، أنها أنجزت خلال عام 2025 تنفيذ وبناء 140 مجمعاً خيرياً متكاملاً خارج الدولة، بقيمة 25 مليون درهم، وذلك في إطار رسالتها الإنسانية الرامية إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق الأقل نمواً.

وتضمنت المجمعات الخيرية التي نفذتها الهيئة مساجد، ومدارس، وآبارا، ومراكز صحية، إلى جانب مرافق أخرى تلبي الاحتياجات اليومية للسكان، وتسهم في دعم التنمية المستدامة داخل المجتمعات المستفيدة.

وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن هذه الإنجازات تأتي تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في العمل الخيري، وامتداداً لنهجها الراسخ في مدّ يد العون للمحتاجين حول العالم، دون تمييز، وبما يرسخ قيم التضامن والتكافل الإنساني.

وقال إن تنفيذ 140 مجمعاً خيرياً خلال عام واحد يعكس حجم الجهد المبذول من قبل فرق الهيئة وشركائها، ويؤكد التزامها بتقديم مشاريع تنموية متكاملة تترك أثراً طويل الأمد في حياة المجتمعات المستفيدة، وليس مجرد حلول مؤقتة.

وأوضح أن الهيئة حرصت على تنفيذ هذه المجمعات بناء على دراسة الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، والتنسيق مع الجهات المحلية، لضمان استدامة المشاريع وكفاءتها التشغيلية، مشيراً إلى أن المجمعات الخيرية تمثل نموذجاً متكاملاً للعمل الإنساني الذي يربط بين التعليم والصحة والمياه والعبادة.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على توسيع نطاق مشاريعها خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على المناطق الأشد احتياجاً، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الخيرية والمانحين، بما يضمن استمرارية العطاء وتعظيم الأثر الإنساني.