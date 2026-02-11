طيران الإمارات تستثمر 174 مليون درهم في قطاع متاجر السفر

تواصل طيران الإمارات تعزيز استراتيجيتها الرامية إلى إعادة تعريف مفهوم متاجر السفر، مع افتتاح متجر «عالم طيران الإمارات» في أبيدجان، ليرتفع بذلك عدد متاجر «عالم طيران الإمارات» إلى 10 متاجر رئيسية، إضافة إلى 9 متاجر للسفر حول العالم.

واستثمرت الناقلة 174 مليون درهم (ما يعادل 47.4 مليون دولار)، لتوسيع حضورها في هذا القطاع، وتعتزم البناء على هذا الزخم، من خلال إطلاق 29 مفهوماً جديداً لمتاجر السفر خلال عام 2026، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 48 متجراً بنهاية هذا العام.

وتقدم متاجر «عالم طيران الإمارات» تجربة متكاملة، تجمع بين الطابع الشخصي والدعم المتخصص، إلى جانب استعراض مجموعة متميزة من منتجات الناقلة الأيقونية على متن الطائرة، مدعومة بأحدث التقنيات التفاعلية. وتوفر المتاجر بيئة عصرية ومرحبة في مدن رئيسية ضمن شبكة طيران الإمارات، بما يقرب العلامة من العملاء، ويواكب احتياجاتهم.

وقد استقطبت متاجر السفر التابعة للناقلة أكثر من 1.4 مليون زائر، منذ عام 2024، ما يعكس جاذبيتها ودورها المتنامي في تخطيط رحلة السفر.

منصة متكاملة

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل التوسع العالمي لمفهوم متاجر «عالم طيران الإمارات» جزءاً محورياً من استراتيجيتنا لإعادة تشكيل تجربة السفر، وتعزيز تواصلنا المباشر مع العملاء قبل انطلاق رحلاتهم. وتوفر هذه المتاجر منصة متكاملة، تتيح للعملاء ولشركائنا التعرف عن قرب إلى منتجاتنا وخدماتنا، واستكشاف أحدث التقنيات، والاستفادة من خبرات مستشارينا المتخصصين في تخطيط رحلاتهم بكل كفاءة وسلاسة». وأضاف: «مع افتتاح المزيد من متاجر السفر في مدن رئيسية حول العالم خلال هذا العام نواصل الاستثمار في مساحات تعكس معاييرنا العالية في الخدمة والجودة، وتمكن عملاءنا من الاستفادة القصوى من منظومة طيران الإمارات المتكاملة، ليختبروا بالفعل معنى السفر بـ«تميز دائم».

وافتتحت طيران الإمارات أول متاجر «عالم طيران الإمارات» في نوفمبر 2022، على مساحة 3000 قدم مربعة، ليقدم منتجات الناقلة المميزة وأحدث التقنيات التفاعلية، في أحد أكثر أحياء دبي حيوية، وهو حي جميرا، وشكل المتجر الرئيسي في دبي النموذج، الذي انطلقت منه استراتيجية التوسع العالمي للناقلة، كما توفر متاجر «عالم طيران الإمارات» لزوارها أكشاك الخدمة الذاتية، ونقاط اتصال رقمية لتسهيل المعاملات، إلى جانب ميزات تفاعلية مثل مرآة السيلفي، التي تمنح الزائرين لمحة من الإلهام، وفرصة لالتقاط صور تذكارية أمام خلفيات وجهات رائعة.

وتضم كل وجهة مجموعات مختارة من المنتجات الحصرية، التي تحمل علامة طيران الإمارات، إلى جانب أكسسوارات سفر فاخرة مستوحاة من الوجهات المختلفة، لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن التميز، فعلى سبيل المثال يوفر متجر لندن منتجات وأكسسوارات مستوحاة من محفظة رعايات طيران الإمارات المحلية، مثل بطولة ويمبلدون، وفريق بريطانيا العظمى للإبحار الشراعي، ونادي أرسنال.