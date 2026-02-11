1.19 مليار درهم أرباح "فيرتيغلوب" لعام 2025

أعلنت شركة "فيرتيغلوب" نتائجها المالية عن الربع الأخير و"السنة المالية 2025" وأكدت الشركة ارتفاع إيراداتها عام 2025 بنسبة %41 على أساس سنوي لتصل إلى 10.35 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي لتصل إلى 3.74 مليار درهم.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 1.19 مليار درهم (على أساس مُعدَّل)، بزيادة نسبتها %87 على أساس سنوي، بدعم التقدم المستمر في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للشركة وأوضاع السوق القوية، في حين بلغ (صافي الربح المُسجّل العائد للمساهمين) 1.6 مليار درهم بنمو 171% مقارنة بعام 2024

وفي الربع الأخير من عام 2025، أعلنت "فيرتيغلوب" تحقيق إيرادات قوية بلغت 2.96 مليار درهم، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 73% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 1.09 مليار درهم، وارتفع صافي الربح المعدل العائد إلى المساهمين بشكل لافت إلى 393 مليون درهم، بزيادة قدرها 154% على أساس سنوي.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب":"يسرّنا أن نحقق هذا الأداء التشغيلي والمالي القوي في ختام أول عام كامل لنا في ظل ملكية حصة الأغلبية لـ ’أدنوك‘ عبر شركة ’XRG‘، حيث سجّلنا نمواً في الأرباح المعدَّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي، لتتجاوز 3.74 مليار درهم ما يجسد التنفيذ المنضبط والفعّال لاسـتراتیجیة ’النمو 2030‘، بما في ذلك تحسين الكفاءة التشغيلية ومستويات الإنتاج القياسية في منشآتنا في الجزائر وفي الشركة المصرية للأسمدة (EFC-2) في مصر ، والخفض الكبير في التكاليف، والتوسيع المركّز لمحفظة المنتجات. وحققنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أهداف النمو لعام 2030 بما يفوق 40% خلال أقل من عام واحد منذ إعلانها، وهو ما يوضح القيمة الإضافية التي يمكننا توليدها من خلال تحسين أداء الأصول والتوسع المنضبط عالي العائد في أسواق ومنتجات جديدة".

وتابع: أوصى مجلس إدارة ’فيرتيغلوب‘ بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 496 مليون درهم (6.1 فلس للسهم)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى 955 مليون درهم، إلى جانب عمليات إعادة شراء الأسهم التي بلغت قيمتها 272 مليون درهم والتي تم تنفيذها حتى تاريخه. وبلغ إجمالي الأرباح الرأسمالية العائدة للمساهمين 1.23 مليار درهم، بما يتماشى مع سياسة شركة ’فيرتيغلوب‘ المتمثلة في إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة الفائضة إلى المساهمين، وهو ما حقق عائداً إجمالياً تنافسياً للمساهمين بنسبة تصل إلى أكثر من 5%.