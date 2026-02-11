دبي الجنوب تسجّل نمواً بنسبة 17% في حركة الطيران الخاص في 2025

حقّق مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب إنجازاً جديداً، مسجّلاً 20,289 رحلة طيران خاص خلال عام 2025، بنمو قدره 17% مقارنة بعام 2024، ليُسجّل بذلك أعلى مستوى لحركة الطائرات الخاصة في تاريخ إمارة دبي.

وشهد الربع الأخير من عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث تم تسجيل 6,926 رحلة، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس استمرارية الطلب القوي والزخم المتصاعد في قطاع الطيران الخاص.

ويُعزى هذا النمو المستدام إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها مكانة دبي كمركز عالمي على مدار العام للأعمال والمعارض والسياحة والترفيه، إلى جانب الاستضافة الناجحة لفعاليات كبرى مثل معرض دبي للطيران 2025، ومعرض جيتكس جلوبال، والقمة العالمية للحكومات، وغيرها من الفعاليات الدولية.

ويتكامل هذا الزخم مع مؤشرات قطاع السياحة، حيث أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة 19.59 مليون زائر دولي خلال عام 2025، بنمو قدره 5% مقارنة بعام 2024.

وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "يعكس هذا النمو القياسي في حركة الطيران الخاص التطور المستمر لدبي كمركز عالمي للطيران والتجارة والسياحة. وفي دبي الجنوب، نواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة وجاهزة للمستقبل، تدعم الطلب طويل الأمد، وتوفّر عمليات سلسة، وتُعزّز دورنا في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران".

ويشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية واتصالاً عالي المستوى، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب التي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.