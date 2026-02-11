481 مليون درهم أرباح «إمستيل» خلال 2025

أعلنت مجموعة إمستيل، عن نتائجها المالية للعام 2025، حيث حققت إيرادات بلغت 8.9 مليارات درهم مسجلة نمواً بنسبة 7 % مقارنة بالسنة المالية السابقة. وبلغ صافي الربح 481 مليون درهم بنمو 23 %.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.2 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 34 % على أساس سنوي، مع هامش ربح بلغ 13.4 %، مقابل 10.7 % في السنة المالية 2024.

وفي 31 ديسمبر 2025، عززت المجموعة مركزها النقدي الصافي ليصل إلى 1.2 مليار درهم، مقارنة بـ 337 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024.

وقال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمستيل: إن الأداء الذي حققته إمستيل خلال السنة المالية 2025 يعكس مرونة نهجها التشغيلي، وما تتمتع به السوق الإماراتية من مقومات داعمة، إلى جانب حرص المجموعة على ترسيخ قيمة مستدامة على المدى البعيد.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: إن العام المالي 2025 شكل محطة مهمة في مسيرة إمستيل، إذ سجلت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً وتحسناً لافتاً في مستويات الربحية، كما حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ توجهاتها الإستراتيجية.