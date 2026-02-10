9 مليارات درهم أرباح «دبي الإسلامي» في 2025

أعلن دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025 حيث بلغت الإيرادات 13.3 مليار درهم، وسجلت الأرباح ما قبل الضريبة، نمواً 20% على أساس سنوي، إلى 9 مليارات درهم ونمت الموجودات الإجمالية 21% إلى 416 مليار درهم، وتم اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلساً للسهم، خاضعة لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، وارتفاع صحي في أحجام الأعمال، واستقرار الهوامش، مسجلةً نمواً في الإيرادات 3% على أساس سنوي.

وتراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 485 مليون درهم بانخفاض كبير للغاية في تكلفة المخاطر عند 14 نقطة أساس، وواصل البنك تركيزه القوي على الكفاءة التشغيلية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.4%.

وحققت الميزانية العمومية لدبي الإسلامي أداءً مميزاً للعام، حيث سجلت نمواً 21% على أساس سنوي لتصل إلى 416 مليار درهم وشهد العام زخماً قوياً، مع تسجيل نمو في إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك بقيمة 124 مليار درهم، بزيادة بلغت 80% على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق.

وارتفع صافي الموجودات التمويلية 23% إلى 262 مليار درهم على أساس سنوي، وتصاعد إجمالي أنشطة التمويلات الجديدة ليصل إلى 104 مليارات درهم بنمو 98% على أساس سنوي.

وواصلت محفظة الصكوك نموها المستقر لتصل إلى 91 مليار درهم، بزيادة 10% على أساس سنوي، بدعم من استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار درهم خلال العام.

وارتفعت ودائع المتعاملين 29% على أساس سنوي إلى 320 مليار درهم وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 17% على أساس سنوي، إلى 110 مليارات درهم.

وحافظ البنك على مستويات رسملة قوية، حيث بلغ معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.3%، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال (Tier 1) 14.8%، فيما وصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 15.5%، ما يعزز متانة الميزانية العمومية.

وواصلت السيولة إظهار قوتها، بدعم من نسبة تغطية السيولة (LCR) البالغة 157%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) البالغة 109%، متجاوزةً المتطلبات التنظيمية بهامش مريح.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: يستند التقدّم الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات إلى رؤية وطنية واضحة، أرست أسس التنافسية، ودفعت بعجلة نمو القطاع الخاص، ما عزز جاذبية الدولة للاستثمارات، مرسخاً نموذجاً اقتصادياً قادراً على التكيّف والاستدامة. ولم يكن تحقيق هذه المسارات نتاج سياساتٍ ظرفيةٍ، بل ثمرة بناءٍ مؤسسيٍ راسخٍ، وحوكمةٍ رشيدة وفعالةٍ، ونظامٍ ماليٍ قادرٍ على توظيف رأس المال بكفاءةٍ ومسؤوليةٍ، مع الحفاظ على الاستقرار وترسيخ الثقة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، يضطلع دبي الإسلامي بدوره كشريكٍ أساسيٍ لاقتصاد حقيقي، قادرٍ على تمكين القطاعات الإنتاجية وتقديم الدعم المجتمعي من خلال حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائمةٍ على الانضباط المؤسسي ورؤيةٍ بعيدة المدى.

وأضاف إنه خلال عام 2025، عكس أداء دبي الإسلامي متانة هذا النموذج وقدرته على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. فقد واصل البنك التوسع المدروس، وحافظ على قدرته المستدامة على تحقيق الأرباح، وعزّز جودة ميزانيته العمومية، في إطار نهجٍ حذرٍ ومنضبطٍ في إدارة المخاطر ورأس المال. ويجسّد هذا الأداء جوهر النمو المسؤول، القائم على تحقيق نتائج قوية في الأداء دون المساس بمتطلبات المرونة والقدرة على الصمود، ويعزّز في الوقت ذاته قدرة البنك على دعم متعامليه في ظل المتغيرات الاقتصادية، والمساهمة بفاعلية في الزخم الاقتصادي المتواصل لدولة الإمارات.

نتائج مستدامة

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي عام 2025، تمحورت أولوياتنا حول ترجمة الزخم الاستراتيجي إلى نتائج ملموسة ومستدامة، من خلال تعزيز قوة الميزانية العمومية، ورفع جودة الأرباح، والحفاظ على ملف مخاطر متوازن يدعم النمو على نطاق واسع. وقد قادت الإدارة هذا التوجه مستندة إلى التنفيذ الفعال والحكيم للاستراتيجية، والذي يقوم على الانضباط في إدارة المحفظة، وتعزيز هيكل الإيرادات، وتطوير منصة تشغيلية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة، بما يدعم أداءً مستقراً ومرناً على مستوى البنك.

وأوضح أن هذه الجهود انعكست على النتائج المالية القوية التي حققها البنك 2025؛ إذ بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 9 مليارات درهم، مدعومة بأحجام أعمال قوية وهوامش ربحية مستقرة. كما ارتفعت الإيرادات غير الممولة إلى 4.3 مليارات درهم، بنمو 10.1%، ما ساهم في تعزيز التوازن في مصادر الدخل. وفي الوقت ذاته، سجل صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك نمواً 20% إلى 353 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بتمويلات إجمالية جديدة واستثمارات في الصكوك بقيمة 124 مليار درهم إماراتي، وبنمو قوي بلغ 80% على أساس سنوي، ما يعكس قوة أنشطتنا المصرفية وزخم أعمالنا الأساسية.