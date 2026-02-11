«لولو» توقع اتفاقيات مع «أدنوك للتوزيع» لافتتاح 5 متاجر جديدة

افتتحت مجموعة «لولو»، أول متجر يحمل علامة «لولو ديلي» داخل أحد مواقع «ذا هب من أدنوك» الجديد والتابع لشركة «أدنوك للتوزيع»، في جزيرة السعديات بأبوظبي. وشهد الافتتاح توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية بين الجانبين لافتتاح 5 متاجر لعلامة «لولو ديلي» في مواقع «ذا هب» التابعة لأدنوك حتى منتصف عام 2027.

وقع الاتفاقيات المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو»، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين. وتعزز مذكرات التفاهم الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، مع التخطيط لافتتاح متاجر أخرى لعلامة «لولو» في مواقع «أدنوك للتوزيع» قريباً.

وقال يوسف علي موسليام: «يسعدنا التعاون مع أدنوك للتوزيع للمرة الأولى، ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز راحة العملاء، وتقديم تجارب تسوّق ومطاعم عالية الجودة عبر محاور النقل الرئيسية من خلال «ذا هب من أدنوك»، بما يدعم تطوّر أنماط الحياة والتنقّل في دولة الإمارات. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة تمثّل بداية شراكة طويلة ومثمرة».