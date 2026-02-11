«غرف دبي» تطلق منصة رقمية لخدمة 292 ألف شركة

أطلقت غرف دبي منصة رقمية متطورة تضم جميع خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال تحت اسم «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات.

وتأتي الخطوة في إطار التزام غرف دبي بتسريع التحول الذكي، والارتقاء بكفاءة خدماتها التي تستفيد منها أكثر من 292 ألف شركة نشيطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، حيث تسهم في دعم تنافسية القطاع الخاص للنمو والازدهار في بيئة أعمال متكاملة تتمتع بها دبي.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: يمثل إطلاق «بوابة خدمات غرف دبي» محطة نوعية في مسيرة التحول الذكي، ما يعكس التزامنا التام بمواصلة تطوير خدماتنا لمواكبة مستجدات بيئة الأعمال المتغيرة بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، حيث صممت لتلبية مختلف متطلبات الأعضاء عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية مع الحرص على توفير تجربة تعامل أكثر سرعة وسلاسة.

وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمة العضوية في غرفة تجارة دبي، وخدمة المعلومات، وخدمات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وخدمة الوساطة، وخدمة التصديق، وخدمة شهادة المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.

واجهة عصرية

وتتميز المنصة بواجهة عصرية وسهلة الاستخدام تضمن تجربة رقمية أكثر وضوحاً وجاذبية، إضافة إلى تجربة مبسطة ومباشرة للمتعامل، ما يتيح معالجة الطلبات بشكل أسرع ويوفر منظومة خدمية ذكية قائمة على البيانات.

كما تتضمن لوحات تفاعلية تعرض تحليلات وإحصاءات معمقة لدعم عملية اتخاذ القرار، ومركز إشعارات فورية يضمن اطلاع المستخدمين على جميع المعاملات، ولوحة رئيسية متحركة تبرز آخر المستجدات والفعاليات القادمة لتعزيز تفاعل الأعضاء، ما يتيح تقديم الخدمات بشكل أكثر سلاسة وكفاءة، وبالتالي تعزيز قدرة مجتمع أعمال دبي على الإنجاز والتطور.