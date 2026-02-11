هدى الخزيمي عضو بالهيئة الأكاديمية للاتحاد الدولي للاتصالات

اختار الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتورة هدى الخزيمي، أستاذ مساعد في جامعة نيويورك أبوظبي، ونائبة رئيس الجامعة المساعد للترجمة البحثية وريادة الأعمال، عضواً في الهيئة الأكاديمية الاستشارية للتقنيات الناشئة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. وتعنى الهيئة -حديثة التأسيس - بتقديم المشورة العلمية المستقلة، وصياغة الرؤى المبنية على البحث العلمي حول التقنيات الحرجة والناشئة.

والدكتورة الخزيمي واحدة من 26 عالماً وباحثاً أكاديمياً فقط على مستوى العالم، تم اختيارهم لعضوية الهيئة، التي تضم نخبة محدودة من كبار الخبراء من مؤسسات أكاديمية وسياسات عامة رائدة، عبر مختلف المناطق الجغرافية.

وتدعم الهيئة الاتحاد الدولي للاتصالات، في رصد الاتجاهات التكنولوجية الكبرى، وتعزيز التعاون بين مجتمعات البحث العلمي والصناعة وصناع السياسات حول العالم.

وقالت الدكتورة الخزيمي: التحدي العالمي اليوم، لا يتمثل في تسريع الابتكار فقط، بل في ضمان ترجمة التقنيات الناشئة إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وقدرات مؤسسية مستدامة، وثقة مجتمعية. إن الحوكمة الفعّالة للتكنولوجيا، يجب أن تقوم على الذكاء الاقتصادي، ومرونة الأنظمة، ورؤية تنموية طويلة المدى. وأضافت أن عمل الهيئة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل سعي الحكومات والمؤسسات الدولية إلى تحقيق توازن بين التسارع التكنولوجي المتزايد، واتساع فجوات عدم المساواة.