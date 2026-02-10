تيك توك تضيف 1.1 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي وتوفر 7 ‏آلاف وظيفة

كشفت منصة "تيك توك" عن نتائج تقريرها ‏حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعرض مساهمة ‏المنصة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع المحتوى، ‏محققة إضافة نوعية تُقدر بنحو 1.1 مليار درهم للاقتصاد المحلي، ودعم نحو 7,000 وظيفة.‏

جاء ذلك، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي اختتمت فعالياتها مؤخراً بمشاركة ‏دولية واسعة تعتبر الأكبر في تاريخ القمة بحضور 6250 مشاركاً من القيادات الحكومية والخبراء ‏العالميين.‏

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات ‏العمل عن بعد، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في بناء الاقتصاد الرقمي، وبيئة ‏جاذبة للابتكار، بفضل رؤيتها التي تضع تطوير المنظومات الرقمية وتمكين التقنيات المتقدمة في ‏صميم مسارات التنمية الاقتصادية.‏

‏ وقال معاليه إن الإمارات أرست بنية تحتية رقمية وتشريعية متقدمة، ووفرت بيئة ريادية ‏داعمة للأعمال، ما مكن المنصات العالمية من تعزيز حضورها الإيجابي، والإسهام في نمو ‏الاقتصاد الرقمي وازدهار الصناعات الإبداعية، وتبنى التقنيات المتقدمة محركاً أساسياً لتعزيز ‏التنافسية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة مع وضع الإنسان في قلب استراتيجياتها الوطنية.‏

تطور تحولي

من جهتها، قالت جِنان محمد الهاشلي، رئيسة السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ‏في "تيك توك": "نشهد اليوم تطور تيك توك من منصة ترفيهية إلى محرك فاعل في المشهد الرقمي ‏لدولة الإمارات حيث يظهر التقرير أن تأثير "تيك توك" يتجاوز حدود الشاشة ليُسهم بأكثر من ‏مليار درهم في الاقتصاد ودعم آلاف الوظائف."‏

وعبرت جنان الهاشلي عن فخر "تيك توك" بدعم رؤية الدولة القائمة على الابتكار من خلال ‏تشجيع وتطوير رواد الأعمال الإماراتيين وإبراز الثقافة الأصيلة لدولة الإمارات وإيصالها للعالم ‏ودعم العلامات التجارية المحلية وصناع المحتوى لبناء مسيرة عالمية وتحقيق نتائج اقتصادية ‏واقعية تدعم طموحات نمو دولة الإمارات.‏

‎ ‎

أثر المنصة في الاقتصاد الرقمي

وهدف التقرير الذي يحمل عنوان "تأثير تيك توك: تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة ‏الإمارات"، إلى استعراض أثر "تيك توك" في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، ومنظومتها ‏الإبداعية ونتائج الدور المتنامي لـ"تيك توك" في دعم ريادة الأعمال وتمكين الاقتصاد الإبداعي ‏وترسيخ الثقافات واكتشاف الوجهات السياحية والمساهمة في تنمية المواهب والقدرات المتميزة ‏من خلال مهارات تعليمية وشخصية أو مهنية.‏

وغطى التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة ‏Redseer Strategy Consultants، دور "تيك ‏توك" الفاعل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات ‏وتقديرات "ريدسير" التي تشير إلى بدء أكثر من 10,000 شركة صغيرة ومتوسطة أعمالها من ‏خلال منصة تيك توك، فيما يتفاعل على المنصة أكثر من 70,000 شركة صغيرة ومتوسطة ‏محلية.‏

الاقتصاد الإبداعي وتنويع القطاعات

ويبرز التقرير الدور المتنامي للمنصة في الاقتصاد الإبداعي، حيث يشير واحد من كل أربعة ‏صنّاع محتوى إلى أن تيك توك كانت السبب الرئيسي لبدء نشاطهم في إنشاء المحتوى، مع تحول ‏العديد منهم إلى مسارات إبداعية مستدامة ومصدر أساسي للدخل، كما تُمكّن تيك توك فرص ‏تحقيق الدخل عبر مجالات إنشاء المحتوى، والإعلام، والأزياء، والموسيقى، والترفيه، بما يتماشى ‏مع أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي وتعزيز تأثير صنّاع المحتوى الإيجابي، لتقوية المنظومة ‏الإبداعية في الدولة ودعم نمو المهن الرقمية الجديدة.‏

السياحة والثقافة

وبرزت تيك توك كمحرّك قوي لاكتشاف الوجهات والترويج السياحي في دولة الإمارات، حيث ‏أظهرت نتائج التقرير أن "تيك توك" يؤثر بما يُقدّر بنحو 10% من إنفاق السياح، ما يعكس ‏الدور الفاعل للمنصة في تشكيل صورة دولة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً، ففي المملكة المتحدة ‏والولايات المتحدة على سبيل المثال، أفاد 50% من مستخدمي تيك توك بأنهم تعرفوا على دولة ‏الإمارات كوجهة سياحية من خلال المنصة.‏

وعلى المستوى المحلي، قال 39% من المستخدمين إن "تيك توك" زادت من وعيهم بالوجهات ‏السياحية داخل الدولة، وأسهمت في التأثير على قراراتهم المتعلقة بالمعالم السياحية، والمطاعم، ‏والفعاليات، والتجارب ومن خلال تمكين السرد القصصي المحلي القائم على صنّاع المحتوى ‏وتحويل الوجهات إلى لحظات عملية بعنوان «ماذا يمكن أن تفعل؟»، تعزز تيك توك إبراز دولة ‏الإمارات كوجهة حديثة ومبتكرة ومتنوعة ثقافياً، مع تحفيز تفاعل اقتصادي ملموس داخل ‏المنصة وخارجها.‏

التنمية البشرية، الترابط الاجتماعي والفخر الوطني

وإلى جانب النتائج الاقتصادية، تُسهم تيك توك بشكل ملموس في وتطوير وتعزيز المهارات فوفقاً ‏للتقرير، أشار 26% من المستخدمين إلى أن التعلم هو السبب الرئيسي لاستخدامهم تيك توك، ‏فيما أفاد 75% بتطوير المنصة لمهاراتهم المهنية، و81% بتطوير مهاراتهم الشخصية من خلال ‏المنصة، فيما يُستهلك المحتوى التعليمي والمعرفي على نطاق واسع خارج الأطر التعليمية ‏الرسمية، إذ أكد 94% من المستخدمين أن تيك توك منصة ذات صلة بتعزيز الاطلاع المستمر ‏والوصول إلى مصادر المعرفة المفيدة.‏

وفي دولة تضم أكثر من 200 جنسية، تلعب تيك توك دوراً في تعزيز بناء المجتمعات والتبادل ‏الثقافي؛ إذ أشار 79% من المستخدمين إلى تحفيز المنصة الأفراد على التعبير عن هويتهم الثقافية ‏ومشاركتها وحققت الحملات الإعلامية المرتبطة بالمناسبات الوطنية، مثل اليوم الوطني ‏الإماراتي، ويوم العلم الإماراتي، أكثر من ملياري مشاهدة ما يسهم في دعم الشمول الاجتماعي، ‏ومشاركة التجارب التفاعلية.‏

وسلط التقرير الضوء على تركيز "تيك توك" على السلامة الرقمية، وتعزيز الثقة وجودة حياة ‏المستخدمين الرقمية باعتبارها ركائز أساسية ضمن منظومة الإمارات الرقمية، وأفاد 71% من ‏المستخدمين بأن تيك توك تتخذ خطوات ملموسة لحماية خصوصيتهم وسلامتهم.‏

ومع تطور المنصة في مختلف المجالات، ترسخ "تيك توك" دورها المحوري الذي يتماشى مع ‏المنظومة الرقمية في دولة الإمارات والأولويات والاستراتيجيات الوطنية، لتعزيز مكانتها مركزاً ‏عالمياً للاقتصاد الرقمي، وتواصل سعيها لتعزيز منظومة آمنة وإبداعية لصنّاع المحتوى والارتقاء ‏بالأدوات والسياسات التي تضمن تجربة رقمية مسؤولة ودعم الابتكار، وتعزيز الشراكات مع ‏الجهات المعنية.‏