9.09 مليارات درهم أرباح «ديوا» في العام 2025 بنمو 25.66%

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2025، حيث بلغت إيرادات مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي المجمعة للعام بأكمله 32.84 مليار درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 17.37 مليار درهم، وصافات أرباح بعد الضرائب بقيمة 9.09 مليارات درهم، بنمو 25.66%.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بأعلى معايير التميز والاستدامة، مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبفضل توجيهاتهم، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دورها الفاعل في التطور السريع الذي تشهده إمارة دبي».

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: «بالنسبة لعام 2025، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخها، ما يعكس مرونة نموذج أعمالها، والتنفيذ الدقيق لاستراتيجيتها، والنمو المستدام في الطلب في مختلف أنحاء دبي. وحققت الهيئة إيرادات قياسية بلغت 32.84 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 17.37 مليار درهم، وصافي أرباح بعد الضرائب بلغ 9.09 مليارات درهم، وذلك بفضل أعلى مستويات إنتاج الطاقة، وإنتاج الطاقة النظيفة، وإنتاج المياه المحلاة، وذروة الطلب التي حققتها المجموعة على الإطلاق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية. ولا تزال الاستدامة محوراً أساسياً في استراتيجيتنا، حيث تجاوز إنتاج الطاقة النظيفة 10 تيراوات ساعة للمرة الأولى، ما يعزز تقدمنا نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومع تغطية صافي الربح بعد الضريبة لتوزيعات الأرباح السنوية البالغة 6.2 مليارات درهم بنحو 1.46 مرة، تواصل الهيئة تقديم توزيعات أرباح مستقرة ومضمونة».

استراتيجية الهيئة تسهم في تحقيق أداء مالي قياسي

ارتفعت الإيرادات السنوية المجمَّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2025 بنسبة 6.02% لتصل إلى 32.84 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. ارتفع صافي الأرباح السنوية بعد الضرائب للمجموعة بنسبة 25.66% ليصل إلى 9.09 مليارات درهم مقارنة بالعام السابق.

وتركز هيئة كهرباء ومياه دبي على هدفها الاستراتيجي الأساسي والذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة.

ملخص الأداء التشغيلي السنوي:

في عام 2025، أنتجت الهيئة 62.21 تيراوات ساعة من الطاقة مقارنة بـ 59.19 تيراوات ساعة في عام 2024، بزيادة قدرها 5.10%. وقد أنتجت الهيئة 10.10 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 52.38% مقارنة بالعام السابق. وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 16.23% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2025. وتلتزم الهيئة باستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من الطاقة لتلبية الطلب المتزايد.

وشهدت الهيئة زيادة ملحوظة في الطلب الذروي السنوي على الطاقة خلال عام 2025 بلغ 11.39 جيجاوات، بزيادة قدرها 5.83% مقارنة بعام 2024.

كما ارتفع الطلب الهيئة على المياه المحلاة في عام 2025 إلى رقم قياسي بلغ 161.505 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 6.62% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 487 مليون جالون إمبريالي مقارنة بـ455 مليون جالون في عام 2024.

وبنهاية عام 2025، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1,327,182 حساباً متعاملاً، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ 56,897 حساباً خلال العام بزيادة قدرها 4.48% مقارنة بالعام السابق.

الربع الرابع

خلال الربع الرابع من عام 2025، واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي مسارها التصاعدي من حيث حجم إنتاج الكهرباء والمياه، حيث أنتجت 14.24 تيراوات ساعة. وحققت الهيئة في الربع الأخير من 2025 زيادة بنسبة 38.35% في الطاقة النظيفة المنتجة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ حجم إنتاج الطاقة 2.18 تيراوات ساعة خلال العام. وبلغ حجم الطلب على المياه المحلاة في الربع الرابع من العام الماضي 40.55 مليار جالون، بزيادة قدرها 5.14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد ازداد عدد حسابات متعاملي الهيئة 17,823 حساباً خلال الربع الرابع من عام 2025، ما يعكس نموها المستدام.

تحقيق النمو

في عام 2025، استثمرت هيئة كهرباء ومياه دبي 11.72 مليار درهم على مستوى المجموعة، بشكل رئيسي لتعزيز قدرة الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه وشبكات النقل والتوزيع.

بنهاية عام 2025، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17,979 ميجاوات، منها 3,860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة.

التوقعات

بحلول عام 2030، من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة 23 جيجاوات من الكهرباء منها 8.3 جيجاوات من الطاقة النظيفة بنسبة تبلغ نحو 36.1% من مزيج الطاقة.

وبحلول عام 2030، ستضيف الهيئة 308 ملايين جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً.

إجراءات مؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة توزيع الأرباح، والجمعية العمومية

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر. وبتاريخ 29 أكتوبر 2025، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2025، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 17 أكتوبر 2024. ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2025 في شهر أبريل 2026 بعد الحصول على موافقة مساهمي هيئة كهرباء ومياه دبي في الجمعية العمومية السنوية. ويخضع إرسال الدعوات لعقد الجمعية العمومية السنوية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.