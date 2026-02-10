أرباح سالك تقفز 33.4% في العام 2025 إلى 1.55 مليار درهم

أعلنت شركة سالك عن نتائجها المالية للعام 2025، حيث قفزت إيرادات الشركة بنسبة 35.1%، لتصل إلى 3.09 مليارات درهم في عام 2025، مقارنة بعام 2024.

وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 33.4%، ليصل إلى 1.55 مليار درهم، مقابل 1.16 مليار درهم، تم تسجيلها خلال عام 2024.

وبلغ صافي الربح التشغيلي للشركة 1.99 مليار درهم في العام 2025 مقارنة مع 1.48 مليار درهم للعام 2024.

وعزت الشركة هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التسعير المتغير اعتباراً من 31 يناير 2025، بالإضافة إلى تشغيل بوابتين جديدتين طوال العام، وتحسن النشاط الاقتصادي، الذي أدى إلى زيادة تسجيل المركبات، ونمو الحركة المرورية.

كما جاء الارتفاع أيضاً نتيجة نمو إيرادات حلول دفع مواقف السيارات.