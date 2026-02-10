"ناسداك دبي" ترحّب بالإدراج الأول لسندات بنك "المصرف" بقيمة 500 مليون دولار

رحّبت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية الرائدة في المنطقة، بإدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف"، في خطوة تشكّل أول دخول للمصرف إلى أسواق رأس المال الدولية لأدوات الدين، وتعزّز في الوقت ذاته مكانة دبي مركزا عالميا رائدا لإصدارات الدخل الثابت.

وصدرت السندات في إطار برنامج المصرف لسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وتمتد لأجل خمس سنوات وتستحق في 29 يناير 2031، بمعدّل فائدة سنوي قدره 5.113%، ما يعادل هامشاً ائتمانياً قدره 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار أمريكي، ما يعكس نسبة تغطية بلغت 2.6 ضعفاً.

واستقطبت الصفقة مشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من بينهم بعض أكبر مديري الصناديق العالمية، والبنوك، والبنوك الخاصة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين.

وتم الإعلان عن تفويض الإصدار في 16 يناير الماضي ، بينما تمّ التسعير في 22 يناير الماضي، عقب سلسلة من الاجتماعات التعريفية مع المستثمرين، عُقدت في هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصلت السندات على تصنيف A الائتماني من وكالة فيتش، وهي مدرجة في كل من سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وناسداك دبي.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال فؤاد محمد، إن هذا الإقبال القوي من المستثمرين يعكس مستوى الثقة المتنامي في التوجّه الإستراتيجي المتجدد للمصرف، وفي قوّة فريق إدارته، إلى جانب التحسن الملحوظ في أدائه ومؤشراته المالية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ويأتي دخول المصرف إلى أسواق رأس المال الدولية بالتزامن مع عام اليوبيل الذهبي، ليشكّل محطة مفصلية تتيح للمصرف توسيع نطاق حضوره العالمي والوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، وتعزيز علاقاته الراسخة مع شركائه الإقليميين الموقّرين.

من جانبه قال حامد علي، إن الإدراج الأول لسندات المصرف يعكس ثقة المستثمرين القوية والمستدامة في الجهات المصدرة الإقليمية عالية الجودة، ويؤكد التطور المستمر لأسواق الدين في دولة الإمارات، كما أن الإقبال الكبير على هذا الإصدار يبرز جودة الجدارة الائتمانية وجاذبية دبي وجهة مفضلة لإدراج أدوات الدين الدولية، ويعزز دور أسواق دبي في دعم وصول الجهات المصدرة الإقليمية إلى رأس المال العالمي.

وتجاوزت القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 147.3 مليار دولار أمريكي ، ما يعكس عمق وتنوع قاعدة الجهات المصدرة التي تعتمد على أسواق دبي الدولية لأدوات الدين، عبر القطاعات السيادية، والمؤسسات المالية، وقطاع الشركات.