"إمباور" تسجل أداءً مالياً تاريخياً بتحقيق أرباح صافية غير مسبوقة بقيمة 1.004 مليار درهم





أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227) عن نتائجها المالية للعام المالي 2025، حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.419 مليار درهم عن السنة المالية 2025، بنمو لافت بلغت نسبته 4.9% مقارنة بإيرادات عام 2024، كما سجلت أرباحاً صافية مقدارها 1.004 مليار درهم خلال العام ذاته بنسبة نمو 10.5% مقارنة بعام 2024.

شهد العام 2025 أداءً استثنائياً في عمليات "إمباور" التشغيلية، حيث بلغت القدرة الإجمالية الموصلة حوالي 1.7 مليون طن تبريد، مما عزز مكانتها كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث القدرة الموصلة. كما زادت القدرة المتعاقد عليها 11% مقارنة بعام 2024 لتصل الى حوالي 2 مليون طن تبريد وذلك بعد توقيع 186 عقداً جديداً خلال 2025.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور": "تعكس النتائج القياسية التي حققتها "إمباور" خلال عام 2025 متانة نموذج أعمالنا، وفاعلية استراتيجيتنا طويلة الأمد القائمة على التوسع المدروس، والكفاءة التشغيلية، والالتزام الراسخ بمعايير الاستدامة والحوكمة. وقد أسهم النمو المتواصل في الإيرادات والأرباح، إلى جانب التوسع في محفظة المشاريع والبنية التحتية، في ترسيخ مكانة "إمباور" كشريك أساسي في دعم التنمية الحضرية المستدامة في دبي، ومزوّد موثوق لحلول تبريد المناطق الموفرة للطاقة."

وأضاف سعادته: "نواصل العمل على تعزيز جاهزية بنيتنا التحتية لمواكبة الطلب المتنامي، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مستهدفات الاستدامة طويلة المدى لإمارة دبي. وتؤكد هذه الإنجازات التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، وتعزيز ثقة متعاملينا، والمساهمة الفاعلة في بناء مدن أكثر كفاءة وتحقيق جودة حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية."

إيرادات وأرباح

نمت إيرادات "إمباور" وأرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.9% و 6.2% على التوالي خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق. وارتفعت أرباح المؤسسة قبل الضريبة 10.5% لتصل إلى 1.103 مليار درهم. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 10.5% ليصل إلى 1.004 مليار درهم إماراتي في عام 2025.

توزيعات "إمباور"

خلال عام 2025، وزعت "إمباور" أرباح نقدية بقيمة 875 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 437.5 مليون درهم خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع 875 مليون درهم إماراتي كأرباح سنوية على المساهمين.

أداء تشغيلي استثنائي

في عام 2025، بلغت القدرة الموصلة لإمباور حوالي 1.7 مليون طن تبريد، وشهدت القدرة المتعاقد عليها زيادة ملحوظة بنسبة 96%، بعد توقيع 186 عقدًا بطاقة استيعابية قدرها 198,481 طن تبريد لتصل الى حوالي 2 مليون طن تبريد بنهاية العام. فيما تجاوز طول شبكة المؤسسة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 430 كيلومتراً و بلغ إجمالي عدد محطاتها 90 محطة.

نمو الأعمال وتنوعها

ارتفع إجمالي عدد المباني التي تزودها "إمباور" بخدماتها إلى 1,747 مبنى في عام 2025، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2024. وبلغت نسبة الزيادة في عدد المتعاملين الجدد المسجلين 26% مقارنة بعام 2024. كما وصل إجمالي عدد عملاء المؤسسة الى 156,000 متعامل في نهاية عام 2025.

في إطار التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء، أطلقت "إمباور" في عام 2025 تطبيقها الذكي للهواتف المحمولة ما اسهم في تحقيق ارتفاعاً ملحوظًا في حجم المعاملات الرقمية. وبلغ عدد عمليات سداد الفواتير التي تمت عبر قنوات الدفع الالكتروني التي تقدمها "إمباور" بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من بنوك ومؤسسات مالية 979,051 عملية بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي إطار جهودها لتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز الفعالية والإنتاجية، اعتمدت "إمباور" 46,876 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال العام 2025 (من شهر يناير حتى ديسمبر 2025) حيث بلغت نسبة الزيادة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 وذلك لتسهيل حصول الاستشاريين والمقاولين على موافقات المؤسسة لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد.

اتفاقيات جديدة ومشاريع بارزة

خلال عام 2025، وقّعت "إمباور" اتفاقية مع مجموعة وصل لتزويد مشروع منتجع الجزيرة (ذا آيلاند) بخدمات تبريد المناطق بطاقة إنتاجية تصل إلى 23,853 طن تبريد. كما أبرمت المؤسسة اتفاقية مع مركز دبي للسلع المتعددة لتزويد المرحلة التالية من مشروع أبتاون دبي بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة بقدرة تصل إلى 24,675 طن تبريد.

وفي السياق ذاته، وقّعت "إمباور" اتفاقية لتزويد مشروع بالم جيت واي في نخلة جميرا بخدمات تبريد المناطق بطاقة إنتاجية تبلغ 9,470 طن تبريد. كما أعلنت المؤسسة بدء تزويد المرحلة الأولى من مشروع برج الحبتور بخدمات تبريد المناطق، على أن تصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى 7,200 طن تبريد عند اكتماله بحلول نهاية عام 2027.

تطوير البنية التحتية

في عام 2025، بدأت "إمباور" بتشغيل محطة واجهة ديرة البحرية والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 39,000 طن تبريد، لتخدم أكثر من 46 مبنى، وقد شيدت المحطة وفقاً لأعلى المعايير العالمية التي تتماشى مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة. وفي العام ذاته أعلنت المؤسسة عن ترسية عقد تنفيذ أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطة تبريد جديدة في منطقة الصفوح 2، بطاقة إنتاجية تصل إلى 23,400 طن تبريد، وذلك ضمن خطة لإنشاء ثلاث محطات مستقبلية في المنطقة. كما أبرمت "إمباور" عقد بناء محطتها الثانية في قرية جميرا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 37,000 طن تبريد. وفي الإطار ذاته، وقّعت المؤسسة عقد تصميم محطة تبريد جديدة في مجمع دبي للعلوم بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 47,000 طن تبريد، لتلبية احتياجات حوالي 80 مبنى.

إنجازات محلية وعالمية

خلال عام 2025، شاركت "إمباور" كراعٍ ماسي في مؤتمر IDEA Campus Energy 2025 خلال شهر فبراير، إلى جانب مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق السنوي IDEA2025 في يونيو، الحدث الأكبر عالمياً في هذا القطاع، حيث تم خلاله إعادة تعيين سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عضواً فخرياً في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، تقديراً لإسهاماته البارزة في تطوير صناعة تبريد المناطق ونقل أفضل الممارسات من دولة الإمارات إلى المحافل الدولية.

كما شاركت "إمباور" في مؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية(LAC2025) ، حيث شارك سعادة أحمد بن شعفار كمتحدث رئيسي، والتقى خلال الزيارة برئيس بلدية ريكوليتا، وجرى بحث أحدث التطورات العالمية في قطاع تبريد المناطق وأهمية تبني هذه التقنية لدعم جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ومن جهة أخرى، شاركت "إمباور" كراعٍ استراتيجي في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2025»، في تأكيد على التزامها بدعم الابتكار، واستعراض أحدث التقنيات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير قطاع تبريد المناطق.

وعلى صعيد تبادل الخبرات القيادية، شارك سعادة أحمد بن شعفار في البرنامج الدولي لقيادات الطاقة الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة قيادات من 19 دولة، حيث استعرض تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال تبريد المناطق كنموذج عالمي ناجح في الاستدامة وكفاءة الطاقة.

ومحلياً، أطلقت «إمباور» خلال عام 2025 حملتها الصيفية «اضبط ووفر على 24°»، والتي حققت أهدافها في ترشيد استهلاك طاقة التبريد وخفض قيمة الفواتير، وسط تفاعل واسع من المتعاملين، مؤكدة أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق الاستدامة.

جوائز

خلال عام 2025، حققت «إمباور» سلسلة من الإنجازات النوعية على المستويين المحلي والعالمي، تعكس ريادتها في قطاع تبريد المناطق واستدامة الطاقة. فخلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA2025)، فازت «إمباور» بثلاث جوائز عالمية، شملت جائزتين ذهبيتين عن فئتي إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها وإجمالي المساحة المتعاقد عليها خارج أمريكا الشمالية، إلى جانب جائزة الابتكار الفخرية عن توظيف تقنيات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة محطات تبريد المناطق.

وفي إنجاز بيئي بارز، منح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء محطة «دبي لاند» لتبريد المناطق، والذي تبلغ طاقتها الانتاجية 47,000 طن تبريد، شهادة التصنيف الذهبي (LEED) بعد اجتيازها المعايير المعتمدة في الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، بما يعزز جهود المؤسسة في خفض البصمة الكربونية وحماية البيئة.

كما حصدت «إمباور» وسام الأثر المجتمعي – الفئة الذهبية من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، وذلك خلال النسخة الأولى من «قمة الأثر المجتمعي 2025» في أبوظبي، تقديراً لالتزامها بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

وعلى صعيد التقدير القيادي، تم اختيار سعادة أحمد بن شعفار ضمن قائمة «دبي 100» لأكثر الشخصيات تأثيراً لعام 2025 الصادرة عن «أريبيان بيزنس»، كما أُدرج ضمن قائمة أكثر 150 شخصية عربية تأثيراً لعام 2025، إضافة إلى اختياره من قبل فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة قادة الاستدامة في قطاع الطاقة والمرافق على مستوى المنطقة.

كما حصلت "إمباور" على علامة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من غرفة تجارة دبي، ما يؤكد التزامها بأفضل الممارسات في مجال الأعمال المسؤولة.