دبي الجنوب يشهد توسعات أحدث المشاريع السكنية

شهد دبي الجنوب إطلاق «وعد» أحدث المشاريع السكنية، والذي كشفت عنه «بي تي للعقارات»، ويُمثّل المشروع الذي يوفر مجمعاً سكنياً متكاملاً، محطة بارزة في توسع الشركة نحو دولة الإمارات، ويعكس التزامها الراسخ بدعم القطاع العقاري في المنطقة وتعزيز نموه.

وأقيم حفل إطلاق المشروع بحضور أحمد علي رياض مالك، الرئيس التنفيذي للمجموعة الذي وصف المشروع بأنه وعد حيّ لا يقوم فقط على أسس التخطيط المعماري، بل يستند إلى ثلاثة عقود من الثقة والخبرة الواسعة في تطوير المشاريع الكبرى. وأعلن السيد أحمد، مستشار التطوير في بي تي للعقارات، عن الإطلاق الرسمي للمشروع أمام حشد من أصحاب المصلحة الرئيسيين والمستثمرين والشركاء وممثلي وسائل الإعلام وخبراء التنمية الحضرية. وحضر الحفل نخبة من الضيوف من جميع أنحاء دولة الإمارات تضم العديد من المهندسين المعماريين ورجال الأعمال والشخصيات البارزة.

وقال مالك رياض حسين، رئيس مجلس إدارة ومؤسس «بي تي للعقارات»: «آمنت على مدى أكثر من ثلاثين عاماً بأن المقياس الحقيقي للنجاح لا يكمن فيما نبنيه من هياكل معمارية، بل فيمن نُعزّز من رفاهيتهم ونُحسّن من نمط حياتهم. ولم تكن Bahria Town مجرد مشروع عقاري، بل كانت رسالةً سعينا من خلالها إلى تحويل حياة الناس، وتعزيز كرامتهم وغرس شعور الانتماء في نفوسهم. فكل مدينة أقمناها شُيدت على أسس الثقة، وكل طريق رُصف بمعاني الصمود، وكل منزل بُني على ركائز الأمل. واليوم، وبينما يمتد هذا الإرث إلى دبي عبر «بي تي للعقارات» و«وعد»، يبقى هدفنا ثابتاً وهو ألا نشيد المباني فحسب، بل نصنع المستقبل. وأُهدي هذا الإنجاز إلى الملايين الذين منحونا ثقتهم، وإلى كل يد ساهمت في تشكيل مدننا، وإلى كل عائلة اتخذت منها موطناً».

يجسّد مشروع «وعد» التزاماً راسخاً بتحقيق قيمة مستدامة وبناء مجتمعات متكاملة، ويضم مزيجاً متنوعاً من العقارات التي تشمل القصور الفاخرة والمباني السكنية متوسطة الارتفاع والتاون هاوس والشقق السكنية ذات الإطلالات الساحرة. وصُمّم المشروع برؤية تجمع ما بين الفخامة العملية بتصميم معماري فريد يهدف إلى تعزيز الشعور بالأمان والانتماء، ويتميز باحتوائه على العديد من المساحات المفتوحة والبحيرات الخلابة والمعالم المتنوعة.