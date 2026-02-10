«الإمارات الإسلامي» يمنح «إيزي ليس» تسهيلات تمويل

أعلن «الإمارات الإسلامي» تقديم تسهيلات تمويلية لرأس المال العامل متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 200 مليون درهم لشركة «إيزي ليس»، المزود الرائد لحلول التنقل المتكاملة في الإمارات.

وتؤكد هذه الصفقة، التي تمت من خلال قسم الأعمال المصرفية في المصرف، التزام «الإمارات الإسلامي» بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصاً ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وستتيح هذه التسهيلات التمويلية لشركة «إيزي ليس» الاستفادة من فرص النمو المستقبلية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد عبر محفظة أعمالها المتنوعة، والتي تشمل خدمات التأجير والدعم اللوجستي وحلول التنقل.

كما ستدعم هذه التسهيلات استمرار استثمارات الشركة في التكنولوجيا لرفع الكفاءة عبر جميع أعمالها. يأتي هذا التعاون متماشياً مع أجندة التنويع الاقتصادي الشاملة للإمارات من خلال تمكين الشركات العاملة في القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة من توسيع نطاق الاستدامة مع الحفاظ على مستويات توفر السيولة القوية.