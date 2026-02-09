804 ملايين درهم أرباح «أمريكانا للمطاعم» في 2025 بنمو 38%

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية «أمريكانا للمطاعم» عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وارتفعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية - بي إل سي، بنسبة 38% لتصل إلى 219.1 مليون دولار (804 ملايين درهم) بنهاية عام 2025، مقارنة مع أرباح قدرها 158.8 مليون دولار (582.79 مليون درهم) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وقد حافظت أمريكانا للمطاعم على زخم أدائها الإيجابي على مدى عام 2025، محققة نتائج قوية عبر مختلف المؤشرات المالية، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 2.50 مليار دولار (9.2 مليارات درهم) بنمو نسبته 14.2% مقارنة بالعام السابق، وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن المبيعات المماثلة بنسبة 9.7% نتيجة استمرار الابتكار في قوائم الطعام، والشراكات الفعالة مع العلامات التجارية، والتميز التشغيلي عبر الأسواق الرئيسية، وخلال الربع الرابع من عام 2025، حققت أمريكانا للمطاعم نمواً سنوياً في الإيرادات بنسبة 13.6%، مدفوعاً بقوة المبيعات المماثلة والانضباط الصارم في إدارة التكاليف.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBETDA خلال العام 595.6 مليون دولار، محققة هامش EBETDA بنسبة 23.7% وبنمو سنوي قدره 23.1% ويعكس هذا الأداء الاستفادة القوية من الرافعة التشغيلية وكفاءة التكاليف الثابتة، ما أدى إلى تدفق قوي للأرباح الإضافية إلى صافي النتائج.

وخلال عام 2025، افتتحت الشركة 216 مطعماً جديداً (إجمالي)، ليصل إجمالي عدد المطاعم إلى 2749 مطعماً في 12 سوقاً.

واستمر التوسع بوتيرة انتقائية، مع التركيز على كفاءة رأس المال، والانضباط في فترات الاسترداد، واختيار المواقع ذات العوائد المرتفعة.

وبلغت النفقات الرأسمالية خلال العام 125.2 مليون دولار، بما يمثل 5.0% من إجمالي الإيرادات، بما في ذلك المبالغ المدفوعة للاستحواذ على الشركة التابعة المشغلة لسلسلة بيتزاهت في سلطنة عمان، بما يتماشى مع استراتيجية النمو طويلة الأجل للشركة.