أرباح باركن تقفز 48% في العام 2025 إلى 626 مليوناً

1.32 مليار درهم الإيرادات بارتفاع 43%

2.351 مليار درهم الأصول بنمو 6.38%

أعلنت شركة باركن نتائجها المالية للعام 2025، حيث قفزت أرباح الشركة بنسبة 48% إلى مستوى قياسي 626 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات باركن 43% خلال 2025 إلى 1.32 مليار درهم، ويعود ذلك إلى النجاح في تطبيق التعرفة المرنة لمواقف المركبات، وإضافة مواقف جديدة ضمن المحفظة، وزيادة الطلب على البطاقات الموسمية، وتعزيز نشاط الرقابة والتنظيم.

وقالت الشركة إنه على الرغم من ارتفاع التكاليف فقد أسهمت الإيرادات القياسية في تحسين الربحية بشكل ملحوظ، إذ ارتفع صافي الربح السنوي بنسبة 48% إلى مستوى قياسي 626 مليون درهم.

وبلغت الأصول 2.35 مليار درهم في 2025، بنمو 6.38%، مقارنة بـ2.210 مليار درهم بنهاية 2024.

وتجاوز صافي الربح التشغيلي حاجز 731 مليون درهم بنهاية العام 2025، مقارنة مع 521.1 مليون درهم في العام 2024.