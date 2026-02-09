300 ألف زائر حضور قياسي لمعرض «جلفود 2026»

سطرت دبي في يناير 2026 فصلاً جديداً في تاريخ المعارض العالمية، مع نجاح معرض «جلفود»، الحدث السنوي الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، في تحقيق توسع قياسي بنسبة 100% ليقام بالتزامن في موقعين رئيسيين. وأقيم الحدث في الفترة من 26 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، بحلته الجديدة والموسعة والتي بلغت كلفتها 2.7 مليار دولار، حيث وصلت المساحة الإجمالية المحجوزة من المعرض إلى أكثر من 280 ألف متر مربع، مرسياً بذلك معياراً عالمياً جديداً من حيث الحجم، وكفاءة التنفيذ، والطموح التجاري.

وعلى مدى خمسة أيام، استقطب «جلفود» نحو 300 ألف زائر من أكثر من 195 دولة، بمشاركة ما يزيد على 8500 عارض قدموا أكثر من 1.5 مليون منتج ضمن 12 قطاعاً. وتمكن العارضون من التواصل مع المشترين والموزعين الدوليين عبر موقعين متكاملين، ما أثمر نتائج تجارية ملموسة وصفقات متواصلة غير مسبوقة.

واكتسبت منصة «بيج ديل هب» حيزاً واسعاً من الحوار التجاري خلال المعرض، مرسخة بذلك مكانة «جلفود» منصة عالمية لإبرام الصفقات، إذ جمعت أكثر من 1000 مشترٍ من كبار المشترين حول العالم ضمن أكثر من 3500 اجتماع منسق، محققة قيمة صفقات بلغت 168 مليار درهم.

واختتمت فعاليات النسخة الأولى من «تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية»، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين «جلفود» ومركز دبي للسلع المتعددة، وبالشراكة مع «تحالف الهند – الشرق الأوسط للأغذية الزراعية».

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تظهر فعاليات النسخة الأولى من «تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية» مستوى النضج التجاري الذي وصلت إليه ابتكارات الأغذية على الساحة الدولية. كما استعرض التحدي حلولاً تجارية قابلة للتوسع في مجالات المكونات المستقبلية، وأنظمة الغذاء المستدامة، والتقنيات الزراعية التطبيقية، حيث استقطب مئات الشركات الناشئة وأتاح جائزة مالية بقيمة 135 ألف دولار، وهي الأكبر عالمياً في هذا المجال.

وأسهم الحضور القوي للمشترين من كبار تجار التجزئة والموزعين ومشغلي خدمات الأغذية في تعزيز مكانة «جلفود» بوصفه المنصة الأكثر فاعلية لربط البائعين بالمشترين ضمن القطاع. وفي هذا السياق، قال عوض أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة «فيندور»: يواصل «جلفود» دوره المحوري في تطوير أعمالنا وازدهارها، كما أسهم توسعه عبر مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في تعزيز اكتشاف الموردين ورفع كفاءة الاجتماعات بشكل ملحوظ. وشكلت منصة «بيج ديل هب» على وجه الخصوص مساحة مميزة أتاحت ربطنا بالشركاء الحاليين والموردين الجدد، ما أدى إلى تحويل الحوارات المهنية إلى فرص تجارية حقيقية.

وشهدت نسخة 2026 مشاركة دول للمرة الأولى، من بينها غانا وكازاخستان ولوكسمبورغ والمالديف ورواندا وسلوفاكيا والسويد وأوغندا، وهو ما تُرجم مباشرة إلى نتائج تجارية ملموسة، إذ أثمرت المشاركة الأولى لكازاخستان وحدها اتفاقيات تصدير واستثمار بقيمة 335.4 مليون دولار، ما عزز دور «جلفود» منصة لانطلاق الأجندات التجارية الوطنية على الساحة العالمية.

كما شكلت نسخة 2026 خطوة حاسمة في استراتيجية التوسع العالمي لمعرض «جلفود»، إذ تم الإعلان عن إطلاق «جلفود 360 أفريقيا/كينيا» للمرة الأولى في نيروبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2027. ومن المقرر إطلاق الحدث بدعم من وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، ووزارة الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، وهيئة الزراعة والغذاء، الشريك الحكومي الرائد للمعرض، ومكتب المبعوث الخاص للتكنولوجيا في كينيا، ليصبح بوابة إلى الأسواق الأفريقية الأوسع نطاقاً.