«فوربس»: الإمارات تهيمن على قائمة أقوى قادة التكنولوجيا في المنطقة لعام 2026

أعلنت «فوربس» الشرق الأوسط أن دولة الإمارات تهيمن على قائمة أقوى قادة التكنولوجيا في المنطقة لعام 2026. وذكرت «فوربس» أنه ومع إعادة تشكيل التكنولوجيا للاقتصادات العالمية تواجه الحكومات والشركات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط التحول نفسه، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة خياراً، بل ضرورة حتمية.

وللمرة الأولى، تطلق «فوربس» الشرق الأوسط قائمة أقوى قادة التكنولوجيا في المنطقة لعام 2026، التي تسلط الضوء على القوى التي تعيد رسم ملامح التحول التكنولوجي للمنطقة، من خلال 3 قوائم: «أقوى قادة التكنولوجيا في القطاع الحكومي» و«أقوى قادة شركات التكنولوجيا العالمية في الشرق الأوسط» و«أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة».

وقد اقتصرت القائمة على القادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استناداً إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، تشمل: أثر القائد في المنطقة، والخبرة الإجمالية، وحجم الجهة أو الشركة، إلى جانب الإنجازات والمبادرات التقنية والاستثمارات المحققة.

وتضم القائمة 50 مشاركة يمثلها 53 قائداً من 8 دول، حيث هيمنت الإمارات بواقع 25 قائداً، ما يعادل 47%، بينما حلت السعودية في المرتبة الثانية بـ15 قائداً، أي ما يزيد على 28% من إجمالي التصنيف. وتضم مصر 4 قادة، تليها الكويت بـ3 قادة، ثم عمان والبحرين بقائدين لكل منهما، في حين يمثل المغرب وقطر قائد واحد لكل منهما.

ويتصدر الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، قائمة «أقوى قادة التكنولوجيا في القطاع الحكومي» التي تسلط الضوء على كبار قادة القطاع العام، الذين يقودون هيئات وطنية معنية بتنظيم وتأمين وتمكين منظومات التكنولوجيا، يليه عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ثم فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في الإمارات. ولإعداد هذا التصنيف جرى الاستناد إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، شملت: دور الجهة الحكومية ومسؤولياتها، ونطاق وحجم تأثيرها، إلى جانب صلاحيات القائد ودوره في توجيه السياسات والمبادرات التقنية.

أما قائمة «أقوى قادة شركات التكنولوجيا العالمية في الشرق الأوسط» التي تسلط الضوء على القيادات الإقليمية في شركات التكنولوجيا العالمية، التي تقود النمو في مجالات الحوسبة السحابية، والمنصات الرقمية، وبرمجيات المؤسسات، والذكاء الاصطناعي في أسواق الشرق الأوسط، فيتصدرها رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. يليه في المركز الثاني كل من: أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لـ«جوجل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعبدالرحمن الذهيبان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا في «جوجل كلاود»، ثم فارس عقاد، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «ميتا» في المركز الثالث. ويشمل هذا التصنيف قادة الشركات المدرجة ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم «جلوبال 2000» لعام 2025، مع النظر إلى عوامل عديدة، كإنجازات القائد خلال العام الماضي، ونطاق منصبه، وحجم الشركة، وخبرته في القطاع.

فيما يتصدر بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42» قائمة «أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط» التي تتضمن مؤسسين ورؤساء تنفيذيين يقودون عدداً من شركات التكنولوجيا الأكثر تأثيراً في المنطقة؛ من الذكاء الاصطناعي والاتصالات، إلى الأمن السيبراني والدفاع والبنية التحتية الرقمية. يليه حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e»، ثم عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «stc». ويقتصر هذا التصنيف على الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع النظر إلى أثر كل قائد على المنطقة، وخبرته الإجمالية، وحجم الشركة، والإنجازات والأداء خلال العام الماضي، بالإضافة إلى المبادرات التقنية التي أطلقها، والاستثمارات المعلنة، والصفقات المنجزة.