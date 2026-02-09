19.10 مليار درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال 2025

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم، عن تحقيق صافي دخل بلغ 19.10 مليار درهم "5.2 مليارات دولار" خلال عام 2025 بزيادة قدرها 3% مقارنةً بعام 2024.

وتعكس هذه النتائج مرونة الهيكل الربحي للشركة وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة عبر دورات السلع المختلفة.

كما تُعَدُّ النتائج دليلاً يؤكد متانة وفعالية إستراتيجية الشركة طويلة الأمد، إذ تمكنت "أدنوك للغاز" من تسجيل أداء سنوي قياسي على الرغم من انخفاض متوسط سعر خام "برنت" إلى 69 دولاراً للبرميل، مسجلاً تراجعاً بنسبة 14% على أساس سنوي.

وجاء صافي الدخل الذي حققته الشركة خلال عام 2025 مدفوعاً بصورة رئيسية بقوة أداء أعمال الغاز في السوق المحلية، حيث ارتفعت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% نتيجة لنمو حجم مبيعاتها بنسبة 4% على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع الهوامش الربحية نتيجة لتحسين الشروط التجارية للعقود.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، إن عام 2025 شكّل مرحلة مفصلية في مسيرة "أدنوك للغاز"، حققت خلاله أرباحاً قياسية بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في خطط النمو، لافتة إلى أن هذا الأداء القوي يؤكد مرونة أعمال الشركة وقابليتها للتوسع، فضلاً عن استمرار دورها المهم على الساحة العالمية.

وأضافت أنه مع تزايد الطلب على إمدادات الغاز الموثوقة، تستمر "أدنوك للغاز" في ترسيخ مكانتها الإستراتيجية لخدمة الأسواق المحلية والدولية بثقة وانضباط.

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها والاستفادة من النمو المستمر في الطلب المحلي لما بعد عام 2026، مستندةً إلى استثمارات إستراتيجية في البنية التحتية، من أبرزها مشروع "استدامة" التابع لـشركة "أدنوك" الذي يهدف إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي مما سيُسهِم في نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية، ودعم هدف الدولة طويل الأمد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي للمرحلتين الثانية والثالثة من "مشروع تطوير الغاز الغني" خلال الربع الأول من عام 2026.

ويُعد هذا المشروع، الذي يستفيد من نمو وتوسع عمليات "أدنوك" في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، أحد المشروعات الحيوية التي ستمكّن "أدنوك للغاز" من زيادة طاقتها الإجمالية بنسبة 30% بحلول عام 2029.

ومع استمرار الطلب العالمي على الغاز في الارتفاع، تستمر "أدنوك للغاز" في تنفيذ استثمارات مدروسة لدعم أمن الطاقة في دولة الإمارات، بالتزامن مع توسيع حضورها في الأسواق الدولية.

وسجّلت الشركة صافي دخل بلغ 4.41 مليار درهم "1.2 مليار دولار" خلال الربع الأخير من عام 2025، رغم تراجع أسعار التصدير العالمية.

ونجحت "أدنوك للغاز" في رفع أحجام المبيعات بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء القوي لأعمال الغاز في السوق المحلية، حيث بقي الطلب مستقراً على الرغم من اعتدال الأحوال الجوية في دولة الإمارات خلال الربع الأخير من عام 2025.

وبشكل عام، ارتفعت الأرباح المُعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الأخير بنسبة 6% على أساس سنوي .

ويرجع السبب لزيادة الأرباح إلى استمرار الطلب القوي من القطاع الصناعي الذي ساهم في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات بلغ 4.8% خلال عام 2025.

وارتفعت المصروفات الرأسمالية بمقدار 13.22 مليار درهم "3.6 مليار دولار" خلال عام 2025 مع التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسية.

وخلال العام نفسه، أطلقت "أدنوك للغاز" المرحلة الأولى من مشروع "تطوير الغاز الغني"، الذي يهدف لتوسعة قدرة معالجة الغاز المحلية ويزيد من إنتاج سوائل التصدير والتداول من إمدادات الغاز الجديدة والغنية، ويأتي هذا التقدم تماشياً مع إستراتيجية شركة "أدنوك للغاز".

وبعد تشغيل المرحلة الثانية من مشروع "تطوير الغاز المتكامل" خلال الربع الأخير من عام 2025، يستمر تنفيذ مشروع "استدامة" لتوسعة خط أنابيب الغاز التابع لشركة "أدنوك" وفق الخطة المحددة، بهدف تعزيز قدرة الوصول إلى العملاء من القطاع الصناعي ومرافق الخدمات العامة في الإمارات الشمالية. وتسهم هذه المشروعات مجتمعة في ترسيخ دور "أدنوك للغاز" المحوري في تمكين نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها ركيزة محورية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

وتؤكد "أدنوك للغاز" توزيعات أرباح بقيمة 13.16 مليار درهم "3.584 مليار دولار" وذلك للسنة المالية 2025.

وشملت هذه التوزيعات دفعة نقدية مرحلية بقيمة 6.58 مليار درهم "1.792 مليار دولار" تم صرفها في سبتمبر 2025، تلتها توزيعات ربع سنوية بقيمة 3.29 مليار درهم "896 مليون دولار" في ديسمبر 2025.

ومن المقرر توزيع الدفعة النهائية البالغة 3.29 مليار درهم "896 مليون دولار" في أبريل 2026، بعد موافقة المساهمين خلال الاجتماع العام السنوي. وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2025 مع سياسة الشركة الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم، كما تعكس قوة التدفقات النقدية الحرة التي تجاوزت التزام الشركة بتوزيعات الأرباح بأكثر من 1.84 مليار درهم "500 مليون دولار".