أداء استثنائي للقطاع السياحي في دبي

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن القطاع السياحي في الإمارات شهد أداءً استثنائياً منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبلت الإمارة 7.15 ملايين زائر دولي خلال الفترة بين يناير وأبريل بنمو نسبته 7%، كما بلغ إجمالي السعة الفندقية 153534 غرفة بنهاية أبريل، وبلغ عدد رخص المطاعم الجديدة خلال العام الماضي 1200 رخصة. جاء ذلك خلال تنظيم الدائرة اللقاء الدوري الأول مع الشركاء لعام 2025، والهادف إلى إطلاع الجهات المعنية على آخر مستجدات قطاع السياحة في دبي، والإنجازات التي حققها، وكذلك آخر التوجهات التي يشهدها القطاع على مستوى العالم، وذلك في سياق تعزيز نهج التعاون بين القطاعين العام والخاص، الذي تتميز به دبي، بما يضمن مسيرة نمو قطاع السياحة. وجمع اللقاء أكثر من 1300 شخصية بارزة من قادة القطاع والمتخصصين في الضيافة، والطيران، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: يواصل قطاع السياحة في دبي تحقيق النجاح، في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد سجل القطاع أداءً استثنائياً منذ مطلع العام الجاري، ليستكمل الزخم الذي شهده في 2024، وهو ما يؤكد استمرارية الدعم الذي يقدمه شركاؤنا والجهات المعنية.