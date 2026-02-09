80.2 مليار درهم أرباح 12 بنكاً إماراتياً في 2025 بنمو 10.8 %

ارتفع صافي أرباح 12 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 80 ملياراً و200 مليون درهم خلال العام الماضي 2025، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني. وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، زادت بنسبة 10.8 %، أو ما يعادل 7.8 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 72 ملياراً و400 مليون درهم خلال عام 2024.

وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 35 مليار درهم في عام 2025، مقابل 35 ملياراً و450 مليون درهم في عام 2024.

ووصلت أرباح 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 45 ملياراً و180 مليون درهم، بزيادة بمقدار 22.4 %، مقارنة بأرباح بقيمة 36 ملياراً و930 مليون درهم في عام 2024.

الإمارات دبي الوطني

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل نمواً بنسبة 4 %، حيث سجل بنك أرباحاً قدرها 23.98 مليار درهم، وزادت الأصول 16.8 %، إلى 1.164 تريليون درهم، وارتفعت القروض 26.8 %، إلى 632.85 مليار درهم، ونمت الودائع 18 %، إلى 786 مليار درهم.

«أبوظبي الأول»

حقق بنك أبوظبي الأول أرباحاً بـ21.1 مليار درهم، بزيادة

22.9 %، كما ارتفعت الأصول 15.7 %، إلى 1.4 تريليون درهم، وزادت القروض بنسبة 16.5 %، إلى 616.3 مليار درهم، وارتفعت الودائع 7.5 %، إلى 840.77 مليار درهم.

«أبوظبي التجاري»

ونمت الأرباح الصافية لـ «أبوظبي التجاري» بنسبة 21.5 %، إلى 11.45 مليار درهم، كما ارتفعت الأصول 18.5 %، إلى 773.65 مليار درهم، والقروض 15.5 %، إلى 406 مليارات درهم، والودائع

18.7 %، إلى 499.78 مليار درهم.

بنك المشرق

بلغت أرباح بنك المشرق قبل الضريبة 8.3 مليارات درهم في 2025، مع صافي ربح بعد الضريبة 7 مليارات درهم، بانخفاض 23 %، وبلغ الدخل التشغيلي للبنك 12.6 مليار درهم في 2025، محققاً نمواً بنسبة 3 % على أساس سنوي، مع استبعاد المكاسب الاستثنائية من البيع الجزئي لحصة في شركة «IDFAA» في 2024، مدعوماً بارتفاع حجم عمليات الإقراض، وزيادة مساهمة الدخل عبر مختلف قطاعات «المشرق».

«أبوظبي الإسلامي»

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً عائدة إلى المساهمين بقيمة 6.67 مليارات درهم، بزيادة 15.5 %، وزادت الأصول 24 %، إلى 280.75 مليار درهم، والقروض 27 %، إلى 181.38 مليار درهم، والودائع 25.4 %، إلى 229.1 مليار درهم.

«دبي التجاري»

بلغ صافي ربح بنك دبي التجاري 3.5 مليارات درهم، بنمو

15.5 %، وارتفعت الأصول 14.4 %، إلى 160.3 مليار درهم، وزادت القروض 8.6 %، إلى 101 مليار درهم، والودائع 14 %، إلى 111.35 مليار درهم.

«رأس الخيمة الوطني»

حقق بنك رأس الخيمة الوطني ربحاً قدره 2.5 مليار درهم، بنمو 25 %، وزادت الأصول 18.9 %، إلى 105 مليارات درهم، وارتفعت القروض 18.4 %، إلى 55.9 مليار درهم، والودائع 18.2 %، إلى 70.5 مليار درهم.

«الشارقة الإسلامي»

سجل ربح مصرف الشارقة الإسلامي مبلغ 1.3 مليار درهم، بزيادة 25.7 %، كما ارتفعت الأصول بنسبة 14 %، إلى 90.3 مليار درهم، وزادت القروض 19.7 %، إلى 45.6 مليار درهم، والودائع بنسبة

7.6 %، إلى 55.7 مليار درهم.

بنك الفجيرة

ارتفعت أرباح بنك الفجيرة 41.8 %، إلى 1.21 مليار درهم، والأصول 13.9 %، إلى 69.37 مليار درهم، والقروض 16 %، إلى 37.47 مليار درهم، والودائع 11,4 %، إلى 50.98 مليار درهم.

بنك أم القيوين الوطني

أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 580.75 مليون درهم خلال عام 2025، وهو أعلى بنسبة 15 % من أرباح عام 2024، البالغة 506 ملايين درهم.

مصرف عجمان

سجل مصرف عجمان صافي ربح بمبلغ 500 مليون درهم، بزيادة على أساس سنوي 24.8 %، كما ارتفعت الأصول 43.8 %، إلى 32.86 مليار درهم، والقروض 36.8 %، إلى 17.73 مليار درهم، والودائع 31.5 %، إلى 23.75 مليار درهم.

«التجاري الدولي»

بلغ صافي ربح البنك التجاري الدولي 249 مليون درهم، بزيادة 23.6 %، وارتفعت الأصول 5 %، إلى 21.95 مليار درهم، في حين سجلت القروض انخفاضاً على أساس سنوي نسبته 4.8 %، إلى 12.93 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 13.58 مليار درهم خلال عام 2024، كما ارتفعت الودائع 3.1 %، إلى 15.91 مليار درهم.