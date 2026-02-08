الرالي متواصل .. 45 شركة مدرجة تعلن نتائجها هذا الأسبوع

تعلن 45 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين هذا الأسبوع، البيانات والنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وبحث توزيع أرباح نقدية، إلى جانب مناقشة بعض الأمور الأخرى.

وتجتمع مجالس إدارات 10 شركات، الاثنين، لمناقشة بياناتها المالية، هي: «دبي للتأمين، والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وإمباور، وبنك السلام – البحرين، والعربي المتحد، وأبوظبي الوطنية للتأمين، والدار العقارية، وإمستيل، وأريد وبالمز الرياضية».

كما يجتمع مجالس إدارات 18 شركة يوم 10 فبراير 2026 لمناقشة البيانات المالية لعام 2025، وهي دبي الإسلامي، وبنك الإمارات للاستثمار، وسلامة، وأرامكس، ودبي للمرطبات، وديوا، وسالك، وإمباور، وطيران أبوظبي، وألفا ظبي القابضة، وفيرتيغلوب، وبرجيل القابضة، وأدنوك للإمداد والخدمات، والعين الأهلية للتأمين، وطاقة، ودار التأمين، ومير، وألف للتعليم.

كما تجتمع مجالس إدارات 12 شركة يوم 11 فبراير 2026، للغرض ذاته، وهي الإثمار القابضة، وجي إف إتش، والأسمنت الوطنية، وسبينس، وأليك القابضة، وسبيس 42، ودار التمويل، وأدنوك للحفر، وسيراميك رأس الخيمة، وإنفستكورب كابيتال، ورأس الخيمة للأسمنت، وبريسايت.

وفي يوم 12 فبراير 2026 تجتمع مجالس إدارات كل من: العربية للطيران، واللاينس للتأمين، والأغذية المتحدة، والظفرة للتأمين، ومجموعة إي 7، وجلفار، وذلك لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.