«غرفة الشارقة» تتعاون مع نظيرتها في لاوس

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بهدف المساهمة في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء عمل عقد في المقر الرئيسي لغرفة الشارقة، وجمع سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي ساليومساي كومّاسيت، نائب رئيس الوزراء في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، بحضور أوديت سوفانافونغ، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في لاوس، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والقطاع الخاص بإمارة الشارقة وجمهورية لاوس.

وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى أهمية استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في زيادة التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تزخر الشارقة بفرص نوعية في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد الجديد، فيما تتمتع لاوس بإمكانات اقتصادية كبيرة وفرص واعدة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والصناعات التحويلية.

توقيع مذكرة تفاهم

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في لاوس، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، ونصت المذكرة على تبادل المعلومات، بما يسهم في النمو الاستثماري والاقتصادي، وتبادل الوفود التجارية وتنظيم بعثات مشتركة، فضلاً عن تبادل المطبوعات التجارية عبر المنصات الإلكترونية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الخبرات والمعارف وجوانب التدريب، إلى جانب التعاون في مجال المشاركة بالمعارض والندوات واجتماعات الأعمال والمؤتمرات المتخصصة، التي تقام في البلدين.

تنويع الشراكات

وفي مستهل اللقاء رحب عبدالله سلطان العويس بمعالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، مؤكداً أن غرفة الشارقة تحرص انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية على دعم توجهات الإمارة في تنويع شراكاتها الاقتصادية، وتعزيز حضورها التجاري والاستثماري على الساحة الدولية، لا سيما مع الدول الصديقة التي تمتلك مقومات اقتصادية واعدة، مشيراً إلى أن الإمارة توفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وتمتلك بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة ومناطق حرة متخصصة، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي، يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه أعرب ساليومساي كومّاسيت عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالدور الريادي، الذي تضطلع به غرفة الشارقة في دعم القطاع الخاص، وتسهيل بيئة الأعمال، وأكد معاليه حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن لاوس تتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة الآسيان، يؤهلها لأن تكون بوابة للمستثمرين الإماراتيين نحو أسواق جنوب شرق آسيا، لافتاً إلى توفر فرص استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والصناعات التحويلية، الأمر الذي يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.

وعقب ذلك عقدت لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال المشاركين من الجانبين، جرى خلالها عرض مجالات وفرص التعاون في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، في ظل ما تتمتع به لاوس من موارد طبيعية وأراضٍ زراعية خصبة، إلى جانب قطاعات التطوير العقاري والسياحة البيئية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، مع الاستفادة من التسهيلات التشريعية والعلاقات القائمة بين البلدين.