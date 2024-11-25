«الخمسة الكبار» ينطلق غداً بحضور 2700 عارض و100 ألف مشارك

تنطلق غداً في دبي فعاليات النسخة الـ45 من معرض الخمسة الكبار «Big 5 Global»، التي تستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري بالشراكة مع الفعاليات المصاحبة التي تجمع تحت مظلتها 1500 من قادة القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة مستقبل المجتمعات الحضرية. ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 100 ألف مشارك يمثلون نحو 165 دولة، إضافة إلى 2700 عارض و300 متحدث في الحدث الذي يعد أبرز تجمع دولي للخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والإدارة الجغرافية المكانية والمرافق.

ويشهد قطاع البناء والبنية التحتية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا نمواً متسارعاً، مدفوعاً باستثمارات ضخمة تقدر قيمتها بنحو 6.75 تريليونات دولار.

وأكدت جوسين هيجمانز، نائبة الرئيس في شركة «دي إم جي إيفنتس»، المنظمة للمعرض، أهمية تضافر الجهود بين الحكومات ومبادرات الرؤية الوطنية وقطاع البناء لمناقشة وبلورة مستقبل المجتمعات الحضرية لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم، لافتة إلى أن المعرض يجمع تحت مظلته أصحاب الرؤى وصناع السياسات لصياغة مستقبل التنمية الحضرية وإرساء أسس النمو المستدام والبنية التحتية القادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

فعاليات

وستشهد قمة «Big 5 Global Leaders» مشاركة عدد من المتحدثين، أبرزهم ميسرة عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة؛ والدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ وجورجيت سينغ، مدير التطوير في شركة الدار العقارية؛ وسعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، إضافة إلى مشاركة متحدثين عالميين لطرح رؤى مبتكرة وحالات تطبيق عملية للمدن تتماشى مع أحدث توجهات التنمية الحضرية والبناء العالمية.

كما تستقطب قمة «LiveableCitiesX» اللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، وساندرو أليكس كروز دي أوليفيرا، وزير البنية التحتية في بارانا - البرازيل، أمانة البنية التحتية في ولاية بارانا؛ ولوفونو راتسيكو، رئيس مجلس جنوب أفريقيا لمهن إدارة المشاريع والبناء، والبروفيسور كارلوس مورينو، مؤسس مفهوم مدينة الـ15 دقيقة والمدير العلمي لكرسي ETI، الأستاذ المشارك في جامعة باريس 1 بانتيون - سوربون / كلية باريس سوربون لإدارة الأعمال.

«أمريكية الشارقة»

وتشارك كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة في القمة بمعرض يحمل عنوان «تصميم المستقبل: كلية العمارة والفن والتصميم في معرض الخمسة الكبار». ويقدم المعرض أعمالاً مبتكرة من مبادرة الكلية التعليمية «التصميم والبناء»، الحائزة جوائز عدة، إضافة إلى مختارات من معرض «ست درجات»، المعرض السنوي الذي يقدم مشاريع خريجي الكلية في مجالات العمارة والتصميم والتخطيط الحضري. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض اهتمام الآلاف من زوار معرض «الخمسة الكبار»، إحدى أبرز الفعاليات العالمية في قطاع الإنشاءات.

كما تشهد القمة مشاركة أعضاء من الهيئة التدريسية من قسم العمارة في الجامعة في حلقات نقاشية ضمن مؤتمرين مهمين ضمن معرض «الخمسة الكبار»، هما قمة «LiveableCitiesX»، ومؤتمر «كل ما هو عمارة»، حيث يقدم الأستاذ المشارك جايسون كارلو ورقة بحثية بعنوان «التخطيط الحضري المدمج: تصميم للكثافة السكانية في القرن الحادي والعشرين»، بينما يناقش البروفيسور جيري كولو «ثورة التخطيط الحضري: دور شركات التكنولوجيا في تشكيل مدن المستقبل».

ويشارك الأستاذ المشارك كاميلو سيرو في فعالية «كل ما هو عمارة» بعرض عن «التحول التكنولوجي للمساحات المعمارية»، كما يقدم الشيخ سلطان سعود القاسمي، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة ومؤسس «مؤسسة بارجيل للفنون»، مداخلة بعنوان «أرشفة آخر مدينة مزدهرة» ضمن سلسلة حوارات «الاستعداد معاً للمستقبل».

وقال الشيخ سلطان سعود القاسمي: «تعكس مشاركة كلية العمارة والفن والتصميم الاعتراف الدولي الذي حصدته الكلية على مدار 25 عاماً من التميز الأكاديمي والإبداعي. وتتيح هذه المنصة لطلبتنا وخريجينا فرصة إبراز إسهاماتهم والمشاركة في النقاش العالمي حول مستقبل المدن».