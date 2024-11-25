«إكسبو الشارقة» يناقش مستقبل صناعة المعارض في مؤتمر بألمانيا

شارك مركز إكسبو الشارقة ممثلاً بسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض (UFI) في فعاليات النسخة الـ 91 من مؤتمر الاتحاد الدولي لصناعة المعارض الذي عقد في مدينة كولونيا الألمانية، وذلك في إطار حرص المركز على مواكبة أحدث التطورات وأفضل الممارسات العالمية في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات.

وناقش سيف محمد المدفع مع أعضاء الاتحاد من مختلف أنحاء العالم التطورات ومستوى التقدم الذي حققته صناعة المعارض في مختلف المجالات، وتطرقت النقاشات إلى حجم النمو في الإيرادات والتوسع في الأنشطة، واعتماد وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لزيادة الخدمات التي تقدم للعارضين.

وأكد سيف محمد المدفع أن مشاركة إكسبو الشارقة في مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض تأتي انطلاقاً من حرص المركز على اتباع أفضل الممارسات في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي إيماناً بأهمية هذا القطاع كمحرك أساسي للنمو والتنوع الاقتصادي وسعياً إلى تعزيز التواصل مع الرواد في هذه الصناعة واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير الخدمات والبنية التحتية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية وتعزيز دور القطاع في دعم الاستدامة والسعي إلى توسيع آفاق التعاون مع مختلف الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العالمي.

وقال المدفع إن الابتكار والاستدامة ركيزتان أساسيتان لتحقيق النجاح في صناعة المعارض، ونحن في مركز إكسبو الشارقة نولي أهمية بالغة لتبني أحدث الاتجاهات في قطاع المعارض ومناقشتها مع الرواد في هذا المجال، ونعمل على تطبيق أحدث التقنيات في تنظيم الفعاليات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا لنحقق نجاحات إضافية لإكسبو الشارقة، الذي يستقطب سنوياً أكثر من 2.5 مليون زائر وآلاف الشركات والعارضين من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن المركز يسعى إلى ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة لاستضافة الأحداث العالمية من خلال توفير بيئة مثالية للفعاليات المختلفة وخدمة العارضين والزوار على أعلى مستوى، موضحاً أن التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة المعارض يشكلان أهمية بالغة لتحقيق التقدم والتطور في هذا المجال، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الفاعلة في هذه الصناعة سواء على المستوى الإقليمي أم الدولي، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات وورش العمل وتنظيم الفعاليات المشتركة. واستعرض المؤتمر النتائج التي حققها قطاع المعارض العالمي خلال الفترة الماضية.