أنشطة متنوعة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب

يواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، فعالياته في قاعة المارينا التابعة لمركز أدنيك أبوظبي، إذ شهد اليوم الرابع من الحدث الرائد إقامة باقة متميزة من الأنشطة والفعاليات التي سلطت الضوء على مساهمة العلامات التجارية المحلية والدولية في تعزيز نمو وازدهار القطاع البحري محلياً ودولياً.

وتُشكل النسخة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب فرصة للزوار للاطلاع على مجموعة واسعة من القوارب واليخوت والمعدات البحرية، فضلاً عن التعرف عن قرب على التراث البحري الغني الذي تزخر به دولة الإمارات.

وإلى جانب صناعة القوارب، يُسلط معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 الضوء على تنوع منظومة القطاع البحري في دولة الإمارات، حيث يحتضن الحدث عارضين متخصصين في معدات الغوص الفاخرة مثل شركة «ديفو هوليك دايف جير»، وشركة «مسيان للملابس» وهي علامة تجارية محلية للأزياء وتقدم تشكيلة متنوعة من ملابس السباحة.