أرباح رأس الخيمة العقارية 404 ملايين درهم 2025

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن نتائجها المالية للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وحققت الشركة أرباحاً تجاوزت 404 ملايين درهم، وسجلت مبيعات قياسية 3.36 مليارات درهم.

وسجلت الشركة 31 % نمواً في الإيرادات السنوية إلى جانب نمو لافت في قيمة المبيعات بنحو 142%، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المشاريع العقارية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 3.36 مليارات درهم. ويعكس الأداء القوي للشركة متانة مركزها المالي، بمعدل نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية يقل عن 10%.

وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: «شهد العام الماضي احتفال شركة رأس الخيمة العقارية بمرور عقدين على تأسيسها». وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية:

«يعكس اختتام عام الذكرى العشرين للشركة بهذا الأداء القوي تركيز فريقنا الدؤوب على تحقيق التميز، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة للنمو والتوسع، بما ينسجم تماماً مع وعدنا المؤسسي الراسخ «نثري الحياة والأماكن».