476 مليون درهم صافي أرباح «دانة غاز» في 2025

أعلنت شركة «دانة غاز» ش.م.ع («الشركة»)، الجمعة، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ 476 مليون درهم (130 مليون دولار) خلال السنة المالية 2025، مقارنة بـ 553 مليون درهم في السنة المالية 2024.

وبلغت إيرادات العام 1.28 مليار درهم، وهي أقل من إيرادات السنة المالية 2024 التي تضمنت إيرادات استثنائية لمرة واحدة بقيمة 46 مليون دولار ناتجة عن الإيرادات المتحققة من زيادة سعر الغاز المتفق عليه ضمن اتفاقية دمج مناطق الامتياز والتي تم حسابها بأثر رجعي خلال الربع الرابع من عام 2024.

يأتي الانخفاض في إيرادات عام 2025 نتيجة لتراجع الإنتاج في مصر، إلى جانب انخفاض أسعار البيع المحققة المرتبطة بأسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعار خام برنت 69 دولاراً للبرميل في عام 2025 مقارنة بـ81 دولاراً للبرميل في عام 2024.

وشكل عام 2025 محطة تشغيلية بارزة لشركة «دانة غاز»، مع الانتهاء من مشروع توسعة الغاز «خورمور 250» في أكتوبر 2025، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الشركة الاستثماري في مصر. وأسهمت هذه الجهود في تحقيق زيادة ملموسة في إنتاج المجموعة، حيث بلغ الإنتاج 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في يناير 2026 (بعد نهاية الفترة)، وهو أعلى مستوى تحققه الشركة منذ عام 2018.

ومع اكتمال مشروع «خورمور 250»، ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمعالجة الغاز في حقل خورمور إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً (مقمق)، في حين وصلت معدلات الإنتاج الفعلية إلى أكثر من 700 مقمق يومياً خلال فترات ذروة الطلب.

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «كان عام 2025 عاماً محورياً لشركة دانة غاز، فقد نجحنا في تنفيذ أولويات ظلت معلقة لبعض الوقت، وفي مقدمتها إتمام مشروع توسعة «خورمور 250» وإدخاله حيز التشغيل. ويشكل هذا الإنجاز نقطة تحول جوهرية بالنسبة للشركة، ويعكس النهج العملي القائم على التنفيذ الذي اتبعناه على مدار العام. وفي الوقت نفسه، حققنا تقدماً ملموساً في مصر، حيث استأنفنا الاستثمار في ظل شروط مالية محسنة، وقمنا بتنفيذ برنامج حفر ناجح».

العراق

في إقليم كردستان العراق، نجحت «دانة غاز» وشركاؤها في استكمال وتشغيل مشروع توسعة الغاز «خورمور 250» في أكتوبر 2025، وذلك قبل ثمانية أشهر من الموعد المعدل لإنجازه. وأضاف المشروع 250 مقمق يومياً من طاقة معالجة الغاز الجديدة، ما رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لحقل خورمور بنسبة 50% لتصل إلى 750 مقمق يومياً.

وفي يناير 2026، ارتفع إنتاج الغاز الفعلي لحقل خورمور إلى 700 مقمق يومياً، ما أسهم في إضافة نحو 15 ألف برميل نفط مكافئ يومياً إلى صافي إنتاج الشركة في الإقليم.

مصر

في مصر، واصلت «دانة غاز» تنفيذ برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار بموجب اتفاقية دمج مناطق الامتياز الموقعة في أواخر عام 2024. وخلال السنة المالية 2025، قامت الشركة بحفر أربعة آبار وتنفيذ برنامج إعادة استكمال لثلاثة آبار إضافية، ما أسهم في إضافة نحو 30 مقمق يومياً من الإنتاج الجديد، إلى جانب 36 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات.

وشهدت معدلات الإنتاج في مصر تراجعاً خلال عام 2025 نتيجة للانخفاض الطبيعي لإنتاج حقول الشركة في دلتا النيل. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تسهم عمليات الحفر وإعادة الإكمال الناجحة التي نفذت خلال العام الماضي، إلى جانب الآبار الإضافية المخطط لها خلال عام 2026، في استقرار الإنتاج وإعادته إلى مسار النمو تدريجياً. وتعتزم "دانة غاز" حفر 7 آبار إضافية في مصر خلال عام 2026، حيث تم حفر أول هذه الآبار، بئر "دافوديل" الاستكشافي، في يناير 2026.

مستجدات

بلغ متوسط إنتاج المجموعة خلال السنة المالية 2025 نحو 53500 برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ 56500 برميل نفط مكافئ يومياً في السنة المالية 2024. وارتفع متوسط الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 2% ليصل إلى 40.900 برميل نفط مكافئ يومياً، مدعوماً بالطلب المستمر من محطات توليد الكهرباء وارتفاع إنتاج الغاز من حقل خورمور.

السيولة النقدية

بلغ إجمالي الرصيد النقدي لشركة "دانة غاز" في 31 ديسمبر 2025، 788 مليون درهم ويتضمن ذلك 392 مليون درهم محتفظ بها لدى شركة "بيرل بتروليوم".

وبلغ إجمالي الدفعات النقدية المستلمة خلال السنة المالية 2025 نحو 1.1 مليار درهم، شملت 748 مليون درهم من عملياتها في إقليم كردستان العراق و363 مليون درهم من مصر. وبلغت المستحقات غير المحصلة 139 مليون درهم في مصر و293 مليون درهم في إقليم كردستان العراق في نهاية العام.