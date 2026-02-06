3.6 مليارات درهم أرباح مجموعة «2 بوينت زيرو» خلال 2025

أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الجمعة عن نتائجها للسنة المالية 2025، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 311%، ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 3.6 مليارات درهم خلال 2025، وذلك انعكاساً لتوحيد النتائج المالية لمدة شهر واحد فقط عقب الدمج مع «2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة».

وشهد 2025 أيضاً استكمال بيع «بال القابضة للتبريد»، ما أسفر عن تحقيق مكاسب صافية بقيمة 2.7 مليار درهم من عملية البيع.

وارتفع صافي الأرباح من شركات المجموعة بنسبة 158%، مدفوعاً بتوحيد نتائج كل من «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة»، إلى جانب النمو القوي عبر مختلف القطاعات.

ويشمل صافي الأرباح المعلن والبالغ 3.6 مليارات درهم مكاسب إعادة تقييم غير محققة بقيمة 0.1 مليار درهم ناتجة عن الاستثمارات الأساسية وتقلبات السوق.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 311% على أساس سنوي لتبلغ 7 مليارات درهم، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة»، كما حافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 49%، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة الأعمال الأساسية.

وحافظت مجموعة «2 بوينت زيرو» على متانة ميزانيتها العمومية، مدعومة برصيد نقدي يبلغ 9.2 مليارات درهم. وتواصل المجموعة تنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأمد وتحقيق نتائج ملموسة، حيث تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعاتها الرئيسية، وتعمل على اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال ذراعها الاستثمارية، كما اختتمت محفظة الأسواق الربع الرابع بتقييم بلغ 64 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي قدره 48 مليار درهم.

محطة مفصلية

وقال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو»: إن عام 2025 شكل محطة مفصلية في مسيرة المجموعة، مع تحقيق نتائج قوية، وإتمام عملية الدمج بنجاح لتوحيد الأنشطة تحت مظلة مجموعة «2 بوينت زيرو»، إلى جانب التوسع الملحوظ في حجم ونطاق الأعمال، مشيراً إلى أن هذا الأداء، المركز الإستراتيجي للمجموعة، يعكس النهج المدروس الذي جرى اعتماده عبر محفظتها. وأضاف سموه أنه بفضل حضورها الممتد إلى أكثر من 85 دولة، تتمتع المجموعة بكل المؤهلات التي تتيح لها الاستفادة المثلى من محركات النمو العالمية عبر أسواق وقطاعات متنوعة على المدى الطويل. وانطلاقاً من موقعها في دولة الإمارات، تتمتع المجموعة بتنافسية عالية، في ظل النمو القوي للتجارة الخارجية غير النفطية التي تجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار، والتطور الكبير الذي تشهده الدولة على مستوى تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم بيئة اقتصادية منفتحة ومرتبطة بالأسواق العالمية. وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها فرق العمل في مختلف شركات المجموعة، إلى جانب الثقة المستمرة والتعاون البنّاء مع شركائنا حول العالم؛ وهما عنصران محوريان في دعم تنفيذ إستراتيجياتنا التنموية الطموحة.

وأشار سموه إلى أن التوظيف المنضبط للذكاء الاصطناعي وقدرات البيانات المتقدمة يسهم في تعزيز جودة اتخاذ القرار، وفتح آفاق إيرادات جديدة، ودعم نمو كفؤ ومسؤول، فيما تعزز هذه الركائز مجتمعة قدرة المجموعة على النمو بانضباط، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين.

خطوة محورية

قالت معالي مريم بنت محمد المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: إن عام 2025 شكل خطوة محورية في مسار إستراتيجيتنا طويلة الأمد، حيث نعمل على توسيع نطاق حضورنا في قطاعات تؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية وترسم ملامح اقتصادات المستقبل، من الطاقة إلى منظومات المنتجات الاستهلاكية والذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى التواصل مع التركيز على بناء منصات قابلة للتوسع عالمياً، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، ودعم سلاسل الإمداد الحيوية في قطاعات الغذاء والطاقة والمعادن، فيما تركز أولويتنا على تحقيق نمو مدروس وقادر على المنافسة عالمياً، ويترجم إلى قيمة مستدامة للمساهمين وأثر إيجابي ملموس في الأسواق والمجتمعات التي نعمل ضمنها. وأضافت المهيري أنه مع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، فإن تركيزنا سيكون موجهاً نحو مواصلة توسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز انتشارنا العالمي، وتسريع وتيرة النمو.

توحيد نتائج

وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة: إنه على الرغم من توحيد نتائج الأعمال لمدة شهر واحد فقط عقب الاندماج، سجلت مجموعة «2 بوينت زيرو» نمواً في الإيرادات بنسبة 311% خلال عام 2025 لتصل إلى 7 مليارات درهم، ما يعكس أداءً قوياً عبر مختلف القطاعات، ولا سيما قطاعات التجزئة والتعدين والإعلام. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى المرحلة المقبلة، يسود التفاؤل حيال آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل مرونة مستويات الاستهلاك، لافتة إلى أن الاستثمارات المتسارعة في التحول في قطاع الطاقة والبنية التحتية تتيح فرصاً متعددة للمجموعة في مجالي التعدين والطاقة، من خلال شركتي «إنترناشيونال ريسورسز هولدينغ» و«السويدي».