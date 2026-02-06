شراكة إماراتية أمريكية لتطوير معايير تبريد المناطق

بحث أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مع قيادات الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، مستجدات التعاون المشترك لإعداد دليل معياري عالمي لتبريد المناطق، وتطوير الجيل الثالث من أنظمة هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك على هامش مشاركة «إمباور» في المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية في الولايات المتحدة، حيث استعرض الجانبان التقدم المحرز في الاتفاقيات الموقعة بينهما، والتي تهدف إلى توحيد أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتشغيل أنظمة تبريد المناطق، بما يعزز كفاءة الطاقة، ويدعم توجهات الاستدامة.

وناقش الجانبان مراحل إعداد الدليل المعياري، الذي يهدف إلى توحيد أفضل الممارسات التشغيلية والهندسية لهذا القطاع الحيوي على مستوى العالم، بما يعزز كفاءة الطاقة، ويرسخ أسس الاستدامة في المدن الحديثة، كما بحثا آفاق البحث والتطوير في تقنيات تبريد المناطق، والجهود المشتركة لتقديم حلول أكثر كفاءة وابتكاراً، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مستهدفات العمل المناخي.

وأكد أحمد بن شعفار أن التعاون مع الجمعية الأمريكية يجسد التزام «إمباور» بدورها المحوري في تطوير صناعة تبريد المناطق عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تجمع بين الخبرة التشغيلية المتقدمة، التي تمتلكها «إمباور» بصفتها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، والخبرات البحثية والمعيارية الرائدة، التي تتمتع بها الجمعية.

وقال، إن العمل المشترك على تطوير الأدلة المعيارية والأبحاث العلمية المتخصصة يسهم في إرساء مرجعيات فنية قابلة للتطبيق عالمياً، تدعم تطوير الجيل الجديد من أنظمة تبريد المناطق، وتعزز كفاءة البنية التحتية الحضرية ومرونتها، بما يواكب تطلعات المدن المستقبلية نحو حلول طاقة أكثر استدامة وكفاءة.

يذكر أن «إمباور» وقعت اتفاقيتين مع الجمعية الأمريكية خلال عام 2024، الأولى لإعداد وإصدار دليل معياري عالمي لتبريد المناطق، والثانية لتنفيذ أبحاث علمية متقدمة لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق.