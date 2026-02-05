3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 3.7 مليارات درهم عبر 1003 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 833 مبايعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، منها 72 مبايعة لأراضٍ، و647 مبايعة لوحدات سكنية و114 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق صفقة قياسية لبيع شقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 210 ملايين درهم.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تقع الشقة في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «بينينسولا دبي ريزيدينسيز – تاور2»، وتتكون من 5 غرف وصالة وتمتد على مساحة 21,812 قدماً مربعة، أي ما يعادل 9,628 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 300 مليون درهم عبر 145 معاملة، منها 39 رهناً لأراض، و82 رهناً لوحدات سكنية، و24 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 25 هبة بقيمة 78 مليون درهم.