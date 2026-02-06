580.75 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين بزيادة 15%

أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 580.75 مليون درهم خلال عام 2025، وهو أعلى بنسبة 15 % من أرباح عام 2024 البالغة 506 ملايين درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات 1.2 مليار درهم عام 2025، بنمو 12.6 % عن العام الماضي، وبلغ التدخل التشغيلي 692.17 مليون درهم لعام 2025. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 23.42 %، ما يعكس الكفاءات التشغيلية للبنك والإدارة المنضبطة للتكاليف.

وبلغ إجمالي الأصول 22.88 مليار درهم كما في 31 ديسمبر بنمو 28 % عن الفترة المقابلة لعام 2024.

وتحسنت نسبة القروض غير العاملة بمقدار 371 نقطة أساس لتصل إلى 0.31 % في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ4.02 % في 31 ديسمبر 2024. وحافظ البنك على سيولة عالية؛ حيث بلغت الأصول السائلة المؤهلة 18.49 %، اعتباراً من ديسمبر 2025.

كما بلغ صافي القروض والسلف للعملاء 9.06 مليارات درهم بنمو 16.5 %، وبلغت ودائع العملاء 15.7 مليار درهم بنمو 37.5 %. وأعلن البنك موافقة مصرف الإمارات المركزي مبدئياً على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع ما يعادل 20 فلساً للسهم.